Port de Bonifacio : un chiffre d'affaires record en 2025, plusieurs chantiers en préparation

Depuis 2008, les recettes de la régie municipale ont augmenté de 225 %, soit une hausse moyenne de 13 % par an. Une évolution que la municipalité attribue à la restructuration engagée depuis le début des années 2010 et aux choix opérés pour faire évoluer le fonctionnement du port. « Ce n'est pas la conséquence d'une seule bonne saison, mais d'un travail engagé depuis plus de dix ans », résume Marie-José Culioli-Vichera, adjointe au maire déléguée aux affaires maritimes. « La restructuration du port entre 2011 et 2013, la professionnalisation des équipes, le développement de nouveaux services comme le mouillage à la Catena, l’élargissement des pontons de Sant'Amanza ou encore les coffres de grande plaisance de Balistra, ainsi que l'adaptation progressive de notre politique tarifaire expliquent cette évolution. Et tout cela sans augmentation significative de la capacité du port, car nous avons un peu de mal à pousser les falaises », en a-t-elle souri, lors de la présentation du rapport d’activités durant le dernier conseil municipal.
« Le port n'est pas un garage à bateaux »
Cette progression intervient pourtant dans un contexte où l'activité a légèrement fléchi. Le nombre de journées d'escales est en baisse par rapport à 2024. Une évolution que la commune explique principalement par les nouvelles règles applicables aux navires de plus de 24 mètres, contraints depuis 2023 de mouiller sur des fonds plus importants. « Cette baisse ne traduit pas une perte d'attractivité du port. Elle résulte avant tout des contraintes réglementaires et opérationnelles », insiste l'élue. Pour la municipalité, le rôle du port dépasse largement l'accueil des plaisanciers. « Notre port, ce n'est pas un garage à bateaux uniquement. C'est un véritable outil de développement pour la commune. » L'année 2025 l'illustre, elle qui a accueilli neuf événements nautiques (Swan Bonifacio Challenge, trophée Bailli de Suffren...). Des manifestations qui prolongent l'activité, souvent au-delà de l'été, et générent des retombées sur l'économie locale.
Le rapport rappelle également que la plaisance locale demeure une priorité. Sur les 350 places que compte le port, 198 sont destinées aux résidents, entre la marina et les pontons de Sant'Amanza. Au-delà des résultats économiques, le document met aussi en avant les investissements réalisés dans la formation des équipes, la sécurité, les équipements portuaires et la protection de l'environnement, avec le renouvellement des différents labels et certifications obtenus par le port ces dernières années.
Une année 2026 déjà bien engagée
Surfant sur cette dynamique, l’année 2026 a déjà vu se concrétiser deux grands objectifs : la mise en service de la nouvelle station d'avitaillement et la reprise en régie du port de Cavallo. À plus long terme, la construction de la future capitainerie, la requalification du quai nord avec le projet d’aménagement de l’anse de la Catena, ainsi que les réflexions engagées autour du port à l'horizon 2030 doivent accompagner la poursuite de la transformation de cet équipement, appelé à conserver un rôle central dans l'activité économique et touristique de Bonifacio.
« Le port n'est pas un garage à bateaux »
Cette progression intervient pourtant dans un contexte où l'activité a légèrement fléchi. Le nombre de journées d'escales est en baisse par rapport à 2024. Une évolution que la commune explique principalement par les nouvelles règles applicables aux navires de plus de 24 mètres, contraints depuis 2023 de mouiller sur des fonds plus importants. « Cette baisse ne traduit pas une perte d'attractivité du port. Elle résulte avant tout des contraintes réglementaires et opérationnelles », insiste l'élue. Pour la municipalité, le rôle du port dépasse largement l'accueil des plaisanciers. « Notre port, ce n'est pas un garage à bateaux uniquement. C'est un véritable outil de développement pour la commune. » L'année 2025 l'illustre, elle qui a accueilli neuf événements nautiques (Swan Bonifacio Challenge, trophée Bailli de Suffren...). Des manifestations qui prolongent l'activité, souvent au-delà de l'été, et générent des retombées sur l'économie locale.
Le rapport rappelle également que la plaisance locale demeure une priorité. Sur les 350 places que compte le port, 198 sont destinées aux résidents, entre la marina et les pontons de Sant'Amanza. Au-delà des résultats économiques, le document met aussi en avant les investissements réalisés dans la formation des équipes, la sécurité, les équipements portuaires et la protection de l'environnement, avec le renouvellement des différents labels et certifications obtenus par le port ces dernières années.
Une année 2026 déjà bien engagée
Surfant sur cette dynamique, l’année 2026 a déjà vu se concrétiser deux grands objectifs : la mise en service de la nouvelle station d'avitaillement et la reprise en régie du port de Cavallo. À plus long terme, la construction de la future capitainerie, la requalification du quai nord avec le projet d’aménagement de l’anse de la Catena, ainsi que les réflexions engagées autour du port à l'horizon 2030 doivent accompagner la poursuite de la transformation de cet équipement, appelé à conserver un rôle central dans l'activité économique et touristique de Bonifacio.
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