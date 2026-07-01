Bonifacio : en service depuis avril, la nouvelle station d'avitaillement lève un point sensible du port

Depuis début avril, il n’y a plus de station d’avitaillement sur la place Saint-Erasme. Elle a été installée sur le quai Nord, à proximité immédiate de la maison des pêcheurs, après un investissement de 2,4 millions d'euros porté par la municipalité, qui invoque avant tout « un impératif de sécurité », souligne Marie-Josée Culioli-Vichera, l’adjointe au maire déléguée aux affaires maritimes. « L'approvisionnement s'effectuait dans un environnement particulièrement contraint, avec des difficultés de circulation et des risques qui n'étaient plus compatibles avec les exigences actuelles. Le déplacement de la station sur le quai Nord permet de sécuriser les opérations, d'améliorer la circulation sur le port et de moderniser le service rendu aux plaisanciers et aux professionnels. »



"Moins d'embouteillages"



Sur les quais, les premiers concernés n'ont pas attendu longtemps pour se faire une idée. À bord du Lestrygon, le pêcheur bonifacien Thibault Etienne constate un changement très concret : « La précédente station d'avitaillement était plus petite et c'était moins évident d'y accéder. Là, on a un quai neuf, plus grand. Il y a moins d'embouteillages. » Au-delà du simple déplacement des pompes à carburant, c'est toute l'organisation du port qui évolue. L'ancien site, installé dans une zone étroite, apparaissait comme une anomalie sur la place Saint-Erasme, fréquentée par nombre de piétons. Désormais, les opérations d'avitaillement disposent d'un espace plus adapté, les manœuvres sont facilitées et les flux sont mieux répartis entre les différents usagers de la Marine. Ce nouvel équipement, désormais positionné sur le quai Nord, a été livré au meilleur moment, avant le démarrage de la saison. Les travaux avaient nécessité plusieurs mois d'intervention et une réorganisation temporaire des quais, avec une capacité d'accueil réduite pendant le chantier.



De son côté, débarrassée de cette activité technique, la place Sainte-Erasme va pouvoir progressivement changer de visage et « retrouver une vocation plus urbaine », se réjouit Marie-Josée Culioli-Vichera. « Il s'agit d'un équipement qui améliore simultanément la sécurité, le fonctionnement du port et la qualité de l'espace public. »