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Stonde di vita avec… Sylvain Gregori, conservateur en chef du musée de Bastia


le Mercredi 8 Juillet 2026 à 17:18

Sylvain Gregori est conservateur en chef du musée de Bastia depuis une vingtaine d’années. Passionné d’art et d’histoire, il nous ouvre les portes des réserves du bâtiment pour nous faire découvrir son métier atypique.
L'info en + :
Retrouvez l'exposition temporaire du musée "Corsica-Maghreb" à partir du 4 juillet au 19 décembre 2026.



Stonde di vita avec… Sylvain Gregori, conservateur en chef du musée de Bastia






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