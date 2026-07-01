"Nature(s)" : la Tribune des chercheurs réunit doctorants et grand public à Bastia le 2 juillet

Matteo Lanfranchi le Mercredi 1 Juillet 2026 à 18:07

La dix-septième édition de la Tribune des Chercheurs se tient ce jeudi 2 juillet 2026, de 8h30 à 17h30, dans la salle des délibérations de la Chambre des Territoires de Corse, à Bastia. Organisée par la Société des Sciences Historiques et Naturelles de la Corse en partenariat avec l'Université de Corse Pasquale Paoli, cette journée ouverte au public donne la parole à des doctorants de disciplines variées, réunis autour d'un thème commun : "Nature(s)".