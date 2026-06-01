Que faire pour la Fête de la musique en Corse ?

Haute-Corse
Bastia
À Bastia, la Fête de la musique investira plusieurs lieux du centre-ville avec une programmation éclectique mêlant chants corses, polyphonies, jazz, rock, soul et musiques actuelles. Dès le début de journée, le Bastia Blues Band et L’Archetti Bastiacci lanceront les festivités avec une déambulation musicale dans les rues. Du parvis de l’Immaculée Conception au Vieux Port, en passant par la Place du Marché, la Place Saint-Nicolas et la Place Claude Papi, les concerts s’enchaîneront tout au long de la soirée. Le public pourra notamment retrouver l’ensemble Ars Musica, E Cantid’Elle, The Racoons, Phil Giuseppi, Voce Ventu, Diana di l’Alba ou encore plusieurs formations issues du conservatoire.
Belgodère
À Belgodère, la Fête de la musique se déroulera en soirée avec un concert proposé par Maí Pesce et ses musiciens. Rendez-vous à 21h sur le parvis de l’ancienne gendarmerie pour un moment musical entre voix, guitare, mandoline, violons et accordéon.
Calvi
À Calvi, la Fête de la musique se déroulera sur la place Christophe Colomb avec une soirée musicale. De 19h30 à 22h, le public pourra profiter des concerts de Red Red Wine et SDS, pour un rendez-vous placé sous le signe du partage et de la convivialité.
Corte
À Corte, dans le secteur de Baliri, la ville proposera une journée d’animations gratuites pour petits et grands, avec de nombreux jeux, défis sportifs et activités en plein air, de 11h30 à 16h. Au programme également : un marché de producteurs, une restauration sur place avec veau à la broche et buvette, ainsi qu’une animation musicale assurée par Ancora Musica.
Ghisonaccia
À Ghisonaccia, la Fête de la musique donnera rendez-vous au public au cœur de la rue commerçante, rendue piétonne pour l’occasion. Dès 20h, une ambiance musicale accompagnera une soirée festive avec boutiques et restaurants ouverts, stands, animations, jeux en bois et structures gonflables pour les plus jeunes.
L’Île-Rousse
À L’Île-Rousse, la Fête de la musique proposera une soirée riche en découvertes musicales. Les festivités débuteront dès 16h avec une conférence musicale en plein air et une exposition d’instruments à vent au Jardin des Moines. À partir de 18h, la musique investira ensuite différents lieux de la ville avec la chorale « Copains de chœur », puis des concerts de rue aux ambiances variées : jazz, swing, bossa nova, chants et guitares. La soirée se poursuivra à 21h sur la place Paoli avec le concert du groupe The Way.
Saint-Florent
À Saint-Florent, la musique investira les rues et les places du village pour une soirée festive ouverte à tous. Offerte par la municipalité et le port de Saint-Florent, la programmation débutera dès 18h30 avec une scène ouverte permettant aux musiciens amateurs de partager leur passion. Les concerts se poursuivront ensuite avec E Porte, Guillaume Santini et le groupe Atlas, répartis entre la placette rue du Centre, la place des Portes et la place François Castellotti.
Corse-du-Sud
Ajaccio
À Ajaccio, la Fête de la musique se vivra sous le signe du partage avec plusieurs rendez-vous au programme. Dès 17h, l’Entraide protestante invite le public à une soirée placée sous le signe de la diversité musicale à la chapelle Sainte-Lucie, où trois formations se succéderont : Corsica Gospel, l’Estudiantina Aiaccina et La Squadra Sissantina, pour un moment mêlant chants, voix et instruments à cordes dans une ambiance conviviale. Du côté des Cannes, la Maison de quartier propose un rendez-vous familial en partenariat avec le collectif des associations du quartier. À partir de 18h, la place de l’Agora accueillera diverses activités, dont des mascottes, des cracheurs de feu et des démonstrations de danses.
Bonifacio
À Bonifacio, la Fête de la musique se vivra en déambulation. De 20h à 23h, la ville se transformera en scène à ciel ouvert, entre ruelles, places et quais animés. Le public pourra voyager d’un univers musical à l’autre au fil des différents rendez-vous proposés. Chants corses, variété française et internationale, jazz ou encore gospel rythmeront la soirée avec plusieurs formations réparties entre la Marine et la Haute-Ville. I Marinaghji, Bijou’s Band, Chjarascuru, Les Passengers, Franck Nello, Kemo & Band, Lumi di Mare ou encore JB Musical Project seront notamment présents, tandis que la chorale Coro di Sole ouvrira exceptionnellement sa prestation à 19h30 à la Halle de l’Arsenal.
Porticcio
Porticcio célébrera la Fête de la musique avec une soirée au bord de l’eau. La municipalité donne rendez-vous au public sur la plage de la Viva pour profiter d’un moment convivial, rythmé par le traditionnel feu d’artifice tiré en mer à 22h30. Pour permettre à chacun de profiter de l’événement, le boulevard Marie-Jeanne Bozzi sera rendu piéton de 20h à 23h.
Porto-Vecchio
À Porto-Vecchio, la Fête de la musique donnera le ton de l’été à partir de 18h. La soirée débutera au Bastion de France avec la Chorale Mezza Voce, avant de laisser place à un concert mêlant jazz et sonorités latines avec le saxophoniste Gilles Barikosky et le guitariste Nicolas Torracinta à 19h30. Pour clôturer la soirée, le groupe U Triò investira la place de la République à partir de 21h pour un final placé sous le signe de l’énergie et du partage.
Propriano
À Propriano, la Fête de la musique prendra des airs de grande soirée piétonne. De 19h à 23h50, l’avenue Napoléon III et les rues du centre-ville seront réservées aux piétons afin de laisser place aux concerts et animations. Musiciens, chanteurs et groupes corses investiront les différents espaces pour une soirée festive et ouverte à tous. Au programme : musique live, terrasses animées, artisanat local, commerces ouverts en nocturne, animations de rue, spectacles ambulants et activités pour les plus jeunes.
Solenzara
De 19h30 à minuit, la commune proposera une soirée mêlant musique live, restauration, bars, artisanat et shopping nocturne. Les plus jeunes pourront également profiter d’animations gratuites, pour un rendez-vous à partager en famille ou entre amis au cœur du village, dans une ambiance estivale et musicale.
Zonza
À l’occasion de la Fête de la musique, le parking de Pinarello accueille les DJAM BAND à partir de 20h30. Ils proposeront un concert festif de trois heures mêlant variété française et internationale, grands classiques pop rock et chants corses.
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