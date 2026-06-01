Que faire pour la Fête de la musique en Corse ?

Bastia



À Bastia, la Fête de la musique investira plusieurs lieux du centre-ville avec une programmation éclectique mêlant chants corses, polyphonies, jazz, rock, soul et musiques actuelles. Dès le début de journée, le Bastia Blues Band et L’Archetti Bastiacci lanceront les festivités avec une déambulation musicale dans les rues. Du parvis de l’Immaculée Conception au Vieux Port, en passant par la Place du Marché, la Place Saint-Nicolas et la Place Claude Papi, les concerts s’enchaîneront tout au long de la soirée. Le public pourra notamment retrouver l’ensemble Ars Musica, E Cantid’Elle, The Racoons, Phil Giuseppi, Voce Ventu, Diana di l’Alba ou encore plusieurs formations issues du conservatoire.





Belgodère



À Belgodère, la Fête de la musique se déroulera en soirée avec un concert proposé par Maí Pesce et ses musiciens. Rendez-vous à 21h sur le parvis de l’ancienne gendarmerie pour un moment musical entre voix, guitare, mandoline, violons et accordéon.





Calvi



À Calvi, la Fête de la musique se déroulera sur la place Christophe Colomb avec une soirée musicale. De 19h30 à 22h, le public pourra profiter des concerts de Red Red Wine et SDS, pour un rendez-vous placé sous le signe du partage et de la convivialité.





Corte



À Corte, dans le secteur de Baliri, la ville proposera une journée d’animations gratuites pour petits et grands, avec de nombreux jeux, défis sportifs et activités en plein air, de 11h30 à 16h. Au programme également : un marché de producteurs, une restauration sur place avec veau à la broche et buvette, ainsi qu’une animation musicale assurée par Ancora Musica.





Ghisonaccia



À Ghisonaccia, la Fête de la musique donnera rendez-vous au public au cœur de la rue commerçante, rendue piétonne pour l’occasion. Dès 20h, une ambiance musicale accompagnera une soirée festive avec boutiques et restaurants ouverts, stands, animations, jeux en bois et structures gonflables pour les plus jeunes.





L’Île-Rousse



À L’Île-Rousse, la Fête de la musique proposera une soirée riche en découvertes musicales. Les festivités débuteront dès 16h avec une conférence musicale en plein air et une exposition d’instruments à vent au Jardin des Moines. À partir de 18h, la musique investira ensuite différents lieux de la ville avec la chorale « Copains de chœur », puis des concerts de rue aux ambiances variées : jazz, swing, bossa nova, chants et guitares. La soirée se poursuivra à 21h sur la place Paoli avec le concert du groupe The Way.





Saint-Florent



À Saint-Florent, la musique investira les rues et les places du village pour une soirée festive ouverte à tous. Offerte par la municipalité et le port de Saint-Florent, la programmation débutera dès 18h30 avec une scène ouverte permettant aux musiciens amateurs de partager leur passion. Les concerts se poursuivront ensuite avec E Porte, Guillaume Santini et le groupe Atlas, répartis entre la placette rue du Centre, la place des Portes et la place François Castellotti.

