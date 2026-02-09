La gendarmerie alerte les restaurateurs corses face à une nouvelle escroquerie au faux vendeur de vin

La gendarmerie de Corse appelle les restaurateurs de l'île à la plus grande vigilance face à une escroquerie qui semble se multiplier ces derniers jours. Plusieurs signalements ont en effet été recensés concernant des individus se faisant passer pour des vendeurs de vin.



Le mode opératoire est toujours le même. Les escrocs contactent directement des établissements de restauration en proposant des cartons de vin « à des prix défiant toute concurrence ». Séduits par l'offre, certains professionnels acceptent de poursuivre la transaction et se voient fixer un rendez-vous, généralement sur le parking d'un centre commercial, afin de régler la commande.



C'est à ce moment-là que le piège se referme. Le paiement est demandé en espèces avant toute remise de la marchandise. Une fois l'argent récupéré, le faux vendeur explique que les cartons de vin se trouvent dans un autre véhicule ou à proximité. Dans certains cas, un complice intervient même en faisant semblant d'aller chercher la commande. Les escrocs en profitent alors pour prendre la fuite avec l'argent.



Face à cette série d'escroqueries, la gendarmerie recommande de ne jamais régler une commande en espèces dans ce type de transaction, de se méfier des offres anormalement avantageuses et de vérifier systématiquement l'identité du vendeur ainsi que l'existence de son entreprise avant tout achat.



Elle conseille également de refuser tout paiement avant d'avoir la marchandise sous les yeux. « En cas de doute, renoncez immédiatement à la transaction », insiste encore la gendarmerie, avant d'inviter les professionnels à relayer largement cette information auprès de leurs confrères afin d'éviter de nouvelles victimes.

