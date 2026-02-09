Corte : I Chjami Aghjalesi en concert ce soir

A l'initiative de la Fédération des Commerçants et Artisans de Corte, le groupe emblématique de l'île, I Chjami Aghjalesi, se produira ce soir dès 21 heures sur le parvis du Musée de la Corse. La groupe proposera ses nouvelles créations ainsi que ses titres les plus connus de son large répertoire.

Mais avant le concert et à partir de 18 heures, les bénévoles de la FACAC organiseront un apéritif musical, "il y aura également de quoi se restaurer puisque Jean-André et Philippe Flori proposeront leur succulent veau à la broche. La soirée se poursuivra après le concert car la buvette sera ouverte jusqu'à tard. Il reste encore des places pour ce concert que l'on pourra se procurer sur place dès 18 heures", a insisté la présidente de la FACAC, Catalì Acquaviva.

Une belle soirée en perspective donc à ne manquer sous aucun prétexte.