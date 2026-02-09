Incendies en Haute-Corse : des reprises sous l'effet de la chaleur

Les opérations de lutte contre les incendies se poursuivaient ce mercredi 29 juillet en Haute-Corse. Malgré une amélioration de la situation sur plusieurs secteurs, les conditions météorologiques, marquées par de fortes chaleurs, favorisent encore des reprises de feu. Les services de secours, les services de l'État et leurs partenaires restent fortement mobilisés pour contenir les différents foyers.

Sapeurs-pompiers, forestiers-sapeurs, militaires et personnels de l'État poursuivent leurs interventions dans un relief difficile, avec l'appui des moyens aériens. Deux hélicoptères Puma suisses sont également engagés dans le cadre du mécanisme européen de protection civile, illustrant la solidarité européenne face aux feux de forêt.





Biguglia : une reprise rapidement maîtrisée

À Biguglia, une reprise de feu a été constatée dans la journée, favorisée par les températures élevées. L'intervention conjointe des moyens terrestres et aériens a permis de traiter rapidement les foyers résiduels.

L'incendie est désormais éteint.

Le bilan provisoire fait état de 160 hectares parcourus par les flammes, avec 21 sapeurs-pompiers mobilisés sur cette intervention.







Corte : une réactivation dans la vallée du Tavignanu Dans la vallée du Tavignanu, sur le secteur de Corte, une réactivation du feu a nécessité un important dispositif opérationnel. Pendant près de trois heures, les commandos forestiers, les sapeurs-pompiers et les militaires ont été engagés, avec la mise en place de longues lignes de tuyaux pour atteindre les zones difficiles d'accès.

Les différents points chauds ont pu être traités.

Les forestiers-sapeurs ont également abattu 24 pins présentant un risque de chute, avant d'engager des opérations de remise en état et de nettoyage des sentiers.

Le bilan provisoire s'élève à environ 1 000 hectares parcourus par le feu.



Albertacce : des points chauds repérés par drone

À Albertacce, une reconnaissance effectuée par drone a permis de localiser plusieurs points chauds. Ils ont ensuite été traités par les sapeurs-pompiers du Niolu, qui poursuivent les opérations de surveillance et de sécurisation du secteur afin d'éviter toute nouvelle reprise.