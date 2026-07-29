Patrizia Gattaceca et la pianiste Marina Luciani en tournée

Patrizia Gattaceca et la pianiste Marina Luciani donneront plusieurs dates cet été
de U Cantu di I Canti dans sa version piano-voix.
Ce concert est tiré du nouvel album de l’artiste. Le Cantique des Cantiques a inspiré un projet original et ambitieux, véritable objet artistique conçu par Patrizia Gattaceca et le guitariste-arrangeur Jean-Bernard Rongiconi.
Les dates :
4 Août - Evisa, église - 21 h : U Cantu di I Canti
12 Août - Campana, église - 19 h : U Cantu di I Canti
17 Août – Matra, église, - 19h : Patrizia Gattaceca
Outre la tournée de concerts, Patrizia Gattaceca sera seule en scène le 7 août à Chisà à l’Espace Fiori di Lumi pour son spectacle humoristique « L’acquatorbida, the place to be ».