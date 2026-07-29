Sécheresse : De nouvelles restrictions des usages de l'eau entre en vigueur en Haute-Corse

MP le Mercredi 29 Juillet 2026 à 12:21

Une semaine après l'annonce du passage de la Haute-Corse en alerte sécheresse, les restrictions sur les usages de l'eau deviennent effectives. La préfète a en effet signé ce mercredi l'arrêté qui détaille les mesures qui s'appliquent désormais à l'ensemble du département afin de préserver une ressource de plus en plus sous tension.