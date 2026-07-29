U tempu in Corsica
La chaleur est de retour sur l'ensemble de la région qui repasse en vigilance niveau jaune canicule à compter de jeudi midi. Le soleil brille toute la journée et les températures maximales se situent autour de 36 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
L'Acculese, cumuna di Castifau (Françoise Geronimi)