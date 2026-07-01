Tennis - Bastia et Lucciana accueillent la 33e édition de la Raquette de Corail

« Accueillir à Bastia et au Centre Territorial de Tennis de Lucciana la phase finale de la Raquette de Corail, l’European Summer Cup U12 Filles, constitue une immense fierté pour la Ligue Corse de Tennis » déclare en préambule Philippe Medori, entouré de Carulina Colombani, conseillère municipale à Bastia, vice-présidente de la Communauté d’Agglomération de Bastia, en charge du développement de la pratique sportive, du sport santé et de l'inclusion sociale, d’ Anthony Zaru, secrétaire général de la Ligue corse de tennis et Mary Maud Ferricelli, directrice du tournoi.





Cette compétition regroupe les meilleures équipes européennes féminines de moins de 12 ans. En lice : Espagne, France, Grande Bretagne, Italie, Roumanie, Slovaquie, Tchéquie et Ukraine, certaines déjà lauréates à 3 ou 4 reprises du trophée européen.

« Cette phase finale représente un rendez-vous exceptionnel puisqu’elle constitue la seule finale européenne, tous sports confondus, organisée sur le territoire corse » déclare Philippe Medori.

« L’accueil d’un tel événement témoigne de la confiance accordée à notre Ligue par la Fédération Française de Tennis et Tennis Europe. Il illustre également notre capacité à organiser des compétitions internationales exigeantes et à offrir aux jeunes joueuses, aux capitaines et aux délégations des conditions d’accueil et de pratique à la hauteur de l’événement. Au-delà de la performance sportive, la Raquette de Corail est une formidable vitrine pour notre île. Elle contribue au rayonnement du tennis corse, valorise la qualité de nos infrastructures et permet à notre jeunesse de découvrir le très haut niveau européen au plus près des courts ».





La Collectivité de Corse, les villes de Bastia et Lucciana et la Communauté d’Agglomération de Bastia. sont les partenaires de cette belle affiche. « C’est un évènement et une grande fierté pour la ville de Bastia et la CAB d’être aux côtés de la ligue pour ce tournoi » se réjouit Carulina Colombani. « Une organisation qui illustre parfaitement notre politique du sport et ce tournoi va faire rayonner Bastia et son territoire avec des retombées économiques et en termes d’attractivité. On a d’autres projets d’ailleurs, d’autres joutes internationales au stade Armand Cesari notamment car on a prouvé nos capacités d’accueil et d’organisation ».





Avant les premières balles sur la terre battue de Lucciana, une cérémonie d’ouverture se déroulera à Bastia. « Elle aura lieu à la Conca Marina sur le Vieux-Port de Bastia » souligne Anthony Zaru. « A 17 heures le 5 aout aura lieu la présentation et le défilé des équipes puis à 18 heures, au musée, se déroulera le tirage au sort des rencontres. Cette cérémonie mettra aussi en avant les valeurs du tournoi : performance, respect, partage ».





Au service, dans ce tournoi : Mary Maud Ferricelli, elle en sera en effet la directrice. « C’est un grand honneur pour moi car je ne suis dans le tennis que depuis une dizaine d’années. Le rôle d’un directeur ou directrice de tournoi est de veiller sur tout, tout le long de la manifestation. L’accueil déjà est très important mais à la ligue on sait faire. Mon rôle sera aussi de chapeauter les équipes, rassurer les délégations, être à leur écoute. Comme ce sont des toutes jeunes filles il y a aussi un côté maternel, le contact humain tout en ayant des relations professionnelles. Le rayon d’action est en fait très large et il faut souvent gérer au cas par cas. Accueillir ces jeunes joueuses venues de toute l’Europe est une véritable chance. A 12 ans elles représentent déjà leur pays et certaines d’entre-elles, comme d’autres avant, écriront peut-être demain les plus belles pages du tennis mondial. Qui sait si parmi ces jeunes talents que nous accueillons ne se trouve pas la future n°1 mondiale ? Ce qui est certain c’est que nous souhaitons leur offrir une expérience à la hauteur de leurs rêves et un souvenir inoubliable de leur passage sur notre île ».





Autre invité de marque de ce tournoi et bien connu des Corses : L’ancien rugbyman Christian Califano qui en sera le parrain avec à ses côtés Gail Benedetti, une joueuse de tennis australienne naturalisée française, qui a performé du milieu des années 1960 au début des années 1980 et qui aujourd’hui est licenciée au TC Miomo.





Après la cérémonie d’ouverture on entrera dans le vif du sujet le jeudi 6 août avec les premiers simples en matinée et les doubles probablement en fin d’après midi en raison de la chaleur. Une quarantaine de bénévoles assureront le bon déroulement des rencontres.

La finale se disputera le dimanche 9 août avec les simples à partir de 10h et le double dans l’après-midi. Suivra la cérémonie de clôture.

