Incendies en Haute-Corse : la situation reste stable, des renforts européens attendus ce lundi

À Biguglia, la superficie parcourue par les flammes demeure inchangée à 170 hectares.Les équipes poursuivent les opérations avec la création de pistes d'accès afin de permettre aux secours d'atteindre les foyers persistants situés au cœur du périmètre incendié.





Dans le secteur du Tavignanu, la reconnaissance menée dans la matinée a conduit à demander l'engagement d'un hélicoptère lourd pour renforcer les moyens de lutte sur cette zone.

En parallèle, les services de secours se préparent à l'arrivée de renforts mobilisés dans le cadre du mécanisme européen de protection civile. Trois hélicoptères lourds de la force européenne sont attendus à la base aérienne de Solenzara vers 13 h 30.

Une colonne de 45 sapeurs-pompiers en provenance des Hauts-de-France doit également rejoindre la Haute-Corse. La moitié de cet effectif sera engagée sur le secteur de Corte, tandis que l'autre sera déployée en Balagne pour assurer des missions de surveillance et d'intervention rapide.





Les opérations restent coordonnées par les services de l'État et le Service d'incendie et de secours de la Haute-Corse. Les autorités maintiennent un niveau de vigilance élevé face aux risques de reprise des incendies et à l'évolution des conditions météorologiques.