À Arghjusta è Muricciu, un projet pour redonner vie aux bergeries de Pian di Selva

Au cœur du massif montagneux de Pian di Selva, sur la commune d’Arghjusta è Muricciu, les anciennes bergeries s'apprêtent à entamer une nouvelle vie. Après plusieurs années d'études et l'obtention des permis de construire, la municipalité franchit une étape décisive en lançant, avec la Fondation du patrimoine, une campagne de collecte de dons destinée à accompagner la deuxième phase de ce vaste projet de réhabilitation. Si le projet prend aujourd'hui une nouvelle dimension, son origine remonte bien plus loin. Le maire rappelle que l'idée a germé après le violent incendie du 23 juillet 2009, qui avait ravagé une grande partie de la vallée. « L'idée, c'était vraiment de relancer le pastoralisme pour qu'il soit un rempart contre les incendies », explique Paul-Joseph Caitucoli.





Face au réchauffement climatique et à la fermeture progressive des milieux, la commune fait alors le choix de miser sur le retour de la transhumance et du pâturage extensif afin de limiter naturellement l'embroussaillement, tout en redonnant une vocation agricole à ces anciennes estives. Les premières réflexions sont engagées dès 2019 avec le Parc naturel régional de Corse, avant le lancement d'un projet pilote en 2020. À cette époque, un jeune éleveur s'installe sur les estives avec la volonté de renouer avec la transhumance. Pour accompagner cette installation, la commune équipe rapidement le site d'un chalet autonome alimenté par des panneaux solaires ainsi que d’un atelier. La commune associe également le lycée agricole de Sartène au projet. « Mon analyse était qu'il fallait associer le lycée agricole de Sartène pour qu'on ait une gestion collective des estives afin d’améliorer le confort des éleveurs, mais aussi pour avoir à terme un lieu de formation et de sensibilisation des futurs éleveurs et des élèves du lycée », précise le maire.





Aujourd'hui, avec l'obtention des permis de construire, le projet entre dans une nouvelle phase. Les anciennes bergeries seront restaurées afin de devenir « un campus du pastoralisme ». « Il y aura déjà la possibilité de loger les bergers et leurs familles qui seront sur le plateau, mais il y aura aussi un espace qui sera dédié à deux ou trois bergers apprenants qui pourront apprendre avec des personnes du métier. Nous voulons créer tout un tas de programmes, de stages, qui permettront d'être sensibilisés et d'avoir vraiment une approche globale au niveau de la faune, de la flore, de la gestion du troupeau, de la multifonctionnalité aussi, du respect entre les différents utilisateurs de la montagne. »





Pour accompagner cette nouvelle phase, la commune lance une campagne de dons avec la Fondation du patrimoine. Les visiteurs pourront par ailleurs découvrir le projet tout au long de l'été lors des foires de Filitosa, Baracci, Bocognano et Peri. « À Filitosa, ces samedi et dimanche 1er et 2 août, j'ai réuni des artistes d'art contemporain qui ont travaillé autour du pastoralisme. Ils vont présenter une exposition qui sera ensuite visible tout le mois d’août sur le site qui jouxte le champ de foire. Il y aura aussi d’autres initiatives qui rejoindront le lycée agricole de Sartène, qui est au cœur du projet. C’est vraiment le premier maillon d’un projet de territoire. »

