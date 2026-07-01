Nathalie Mons est la nouvelle rectrice de l'Académie de Corse

(Photo : Académie de la Martinique)
L'Académie de Corse aura une nouvelle rectrice à compter du 3 août. Par un décret publié à l'issue du Conseil des ministres du 27 juillet, Nathalie Mons a été nommée rectrice de la région académique de Corse et rectrice de l'académie de Corse. Elle succède à Rémi- François Paolini, en poste depuis juillet 2024.
Rectrice de la région académique de la Martinique depuis mars 2022, Nathalie Mons est une spécialiste reconnue des politiques éducatives. Professeure au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) jusqu’à sa nomination comme rectrice, elle y était titulaire de la Chaire « Évaluation des politiques publiques d’éducation » et dirigeait le Centre nationale d’étude des systèmes scolaires. De 2014 à 2019, elle a en outre dirigé le Centre national d’évaluation du système scolaire, « un organisme en charge d’une évaluation indépendante du système scolaire », selon sa biographie publiée sur le site de l’Académie de Martinique.
Diplômée de Sciences Po Paris, professeure des universités en sociologie, titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation et d'une habilitation à diriger des recherches en sociologie, elle a également enseigné dans plusieurs universités.
À partir de 2007, elle a également été à l'origine de la création du consortium francophone de formation à distance Mados, destiné aux cadres du ministère de l'Éducation nationale en France et à l'étranger. Elle a par ailleurs été professeure invitée au London Institute of Education entre 2008 et 2009.
Membre de plusieurs comités scientifiques et éditoriaux de revues spécialisées, Nathalie Mons participe régulièrement à l'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle a notamment siégé au Conseil national des universités (CNU) et pris part à différents jurys de sélection et d'évaluation de projets de recherche, de laboratoires ou encore de projets financés par l'Agence nationale de la recherche (ANR). Elle est également intervenue à plusieurs reprises comme experte auprès de la Commission européenne et de l'OCDE, notamment dans le cadre du programme PISA. En 2012, elle a enfin copiloté la concertation pour la refondation de l'École de la République.
Enfin, selon le média spécialisé l’Étudiant, avant de faire carrière dans l'enseignement supérieur et la recherche, Nathalie Mons a débuté comme journaliste spécialisée dans les domaines de l'éducation, de l'économie et des questions sociales au sein du groupe Hersant.
Rectrice de la région académique de la Martinique depuis mars 2022, Nathalie Mons est une spécialiste reconnue des politiques éducatives. Professeure au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) jusqu’à sa nomination comme rectrice, elle y était titulaire de la Chaire « Évaluation des politiques publiques d’éducation » et dirigeait le Centre nationale d’étude des systèmes scolaires. De 2014 à 2019, elle a en outre dirigé le Centre national d’évaluation du système scolaire, « un organisme en charge d’une évaluation indépendante du système scolaire », selon sa biographie publiée sur le site de l’Académie de Martinique.
Diplômée de Sciences Po Paris, professeure des universités en sociologie, titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation et d'une habilitation à diriger des recherches en sociologie, elle a également enseigné dans plusieurs universités.
À partir de 2007, elle a également été à l'origine de la création du consortium francophone de formation à distance Mados, destiné aux cadres du ministère de l'Éducation nationale en France et à l'étranger. Elle a par ailleurs été professeure invitée au London Institute of Education entre 2008 et 2009.
Membre de plusieurs comités scientifiques et éditoriaux de revues spécialisées, Nathalie Mons participe régulièrement à l'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle a notamment siégé au Conseil national des universités (CNU) et pris part à différents jurys de sélection et d'évaluation de projets de recherche, de laboratoires ou encore de projets financés par l'Agence nationale de la recherche (ANR). Elle est également intervenue à plusieurs reprises comme experte auprès de la Commission européenne et de l'OCDE, notamment dans le cadre du programme PISA. En 2012, elle a enfin copiloté la concertation pour la refondation de l'École de la République.
Enfin, selon le média spécialisé l’Étudiant, avant de faire carrière dans l'enseignement supérieur et la recherche, Nathalie Mons a débuté comme journaliste spécialisée dans les domaines de l'éducation, de l'économie et des questions sociales au sein du groupe Hersant.
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