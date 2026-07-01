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Deux accidents de la circulation en Haute-Corse : deux blessés


La rédaction le Mardi 28 Juillet 2026 à 09:25

Les sapeurs-pompiers sont intervenus à deux reprises au cours de la nuit du 27 au 28 juillet pour des accidents de la circulation en Haute-Corse.



Deux accidents de la circulation en Haute-Corse : deux blessés
Le premier accident s'est produit vers 21h45 sur la commune de Brando, sur la route du Cap. Une voiture a percuté un muret. Les sapeurs-pompiers de Sisco, appuyés par leurs collègues de Bastia, ont pris en charge une victime en urgence relative. Celle-ci a été évacuée vers le centre hospitalier de Bastia.
Le second accident est survenu peu avant 2 heures du matin sur la RT10, au nord de Moriani. Un véhicule a effectué une sortie de route. Un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV), un véhicule de désincarcération ainsi qu'un véhicule infirmier du centre d'incendie et de secours de Cervioni ont été engagés. La conductrice, qui n'était pas incarcérée dans l'habitacle, a été prise en charge puis transportée au centre hospitalier de Bastia.




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