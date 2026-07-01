Deux opérations de secours mobilisent la SNSM de Propriano en moins d'une heure

Les Sauveteurs en Mer du Centre de Sauvetage SNSM de Propriano ont été mobilisés à deux reprises, ce dimanche après-midi, pour porter assistance à deux personnes blessées lors d'accidents, en coordination avec le CODIS 2A, le CROSS Méditerranée, le SAMU et les sapeurs-pompiers.



La première intervention a été déclenchée vers 15 h 30 dans la baie de Campomoro, après le signalement d'un pratiquant de wingfoil blessé par la lame de sa planche. « Le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage de l’Entente Intercommunale du Valinco, SNS 7-012, qui patrouillait à seulement quelques centaines de mètres de la zone, a immédiatement été dérouté vers les lieux de l’accident », indique la SNSM de Propriano en précisant que « rapidement pris en charge par les sauveteurs, le blessé a reçu les premiers soins », avant qu'un bilan ne soit transmis au SAMU et au CODIS 2A. Il a ensuite été évacué jusqu'au ponton de Campomoro, où un véhicule de secours et d'assistance aux victimes l'a pris en charge pour le transporter vers le centre hospitalier de Sartène.



À peine une demi-heure plus tard, vers 16 heures, une nouvelle alerte a conduit les bénévoles de la SNSM à intervenir au niveau de la tour de Caldarello, où un jeune homme venait de faire une mauvaise chute. « Par effet de proximité, le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage SNS 731 de Sartène a immédiatement été engagé et est arrivé sur les lieux en moins de quinze minutes. L’hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 20, accompagné d’une équipe spécialisée du secours nautique des sapeurs-pompiers, a également été engagé », dévoile la SNSM de Propriano sur ses réseaux sociaux en ajoutant qu’afin de maintenir une capacité d'intervention sur l'ensemble du secteur pendant cette opération le dispositif des secouristes a été réorganisé. Le patrouilleur SNS 7-012 a ainsi été redéployé sur le littoral sartenais, tandis que le troisième patrouilleur de réserve a été réarmé afin d'assurer une couverture opérationnelle sur l'ensemble du golfe du Valinco. Après sa prise en charge par les équipes de secours, le jeune homme a pour sa part été hélitreuillé par Dragon 20 avant d'être évacué vers la clinique de Porto-Vecchio.