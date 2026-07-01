La natation corse confirme sa montée en puissance aux championnats de France open d'été

La natation corse poursuit sa progression sur la scène nationale. À l'occasion des championnats de France d'été juniors et seniors, organisés du 17 au 22 juillet dans le bassin olympique de 50 mètres de Canet-en-Roussillon, les sept représentants insulaires ont réalisé un bilan particulièrement encourageant. La délégation était composée de quatre nageurs du 2B Natation (Pauline Lacroix, Ghjuva Chiappe, Romain Wagner et Éléonore Ramelli Caratini), de deux représentants du GFCA Natation (Mano Adari et Julien Nau) ainsi que de Demian Irinescu, licencié au CN Fiumorbu.



Pauline Lacroix, chef de file de la délégation



La meilleure performance corse est revenue, une nouvelle fois, à Pauline Lacroix. La nageuse du 2B Natation s'est illustrée en montant à deux reprises sur le podium national dans la catégorie des 16 ans et moins. Elle a tout d'abord décroché la médaille d'argent sur le 200 mètres nage libre, tout en améliorant son propre record de Corse en 2’20’85, avant de compléter sa moisson avec une médaille de bronze sur le 100 mètres nage libre. Pour Pierre Mondoloni, ces résultats confirment le statut de la jeune Bastiaise. « Quand on monte sur un podium des championnats de France, c'est forcément une très grande performance. Avec Pauline, on commençait presque à s'y habituer, mais cela reste exceptionnel. Elle confirme qu'elle fait partie des meilleures nageuses françaises de sa catégorie », se réjouit le d irecteur technique de la Ligue Corse de Natation.



Derrière Pauline Lacroix, plusieurs nageurs corses se sont également distingués. Au GFCA Natation, Mano Adari a atteint deux finales nationales chez les 16 ans et moins. Il s'est classé cinquième sur le 100 mètres brasse avant de prendre la huitième place du 200 mètres brasse. Romain Wagner (2B Natation) a, de son côté, confirmé sa progression en battant trois records de Corse chez les 14 ans : sur 50 mètres papillon (27''98), 100 mètres dos (1’04’’68') et 200 mètres dos (2'20''84).



Ghjuva Chiappe a également atteint une finale nationale chez les 15 ans et moins, conclue à une prometteuse septième place. Il en a profité pour améliorer le record de Corse des 15-16 ans sur le 100 mètres brasse en 1’10''17. Autre performance notable, Demian Irinescu, du CN Fiumorbu, a établi un nouveau record de Corse des 15 ans sur le 100 mètres nage libre en 56''35. La délégation insulaire a également établi deux nouveaux records de Corse en relais 4 × 100 mètres nage libre et 4 × 100 mètres quatre nages, une première rendue possible grâce au nombre croissant de nageurs corses qualifiés au niveau national.



Pour Pierre Mondoloni, ces résultats s'inscrivent dans la continuité de la dynamique observée depuis plusieurs saisons. « Pour une fin de saison, ce sont quand même de très bons résultats. On continue sur un très bon élan, les nageurs progressent dans toutes les catégories et nous sommes de plus en plus nombreux à participer à ces championnats. Cette année, sept nageurs étaient qualifiés, ce qui est déjà une belle performance car le niveau d'accès est très relevé. Ensuite, accéder aux finales est encore plus difficile », note le d irecteur technique de la Ligue Corse de Natation.



Une formation corse qui porte ses fruits



Au-delà des résultats sportifs, ces championnats marquent aussi la fin d'un cycle pour plusieurs espoirs de la natation corse. Pauline Lacroix poursuivra sa progression au sein de l'Olympic Nice Natation, Mano Adari rejoindra le club du CN Antibes, tandis que Julien Nau intégrera le prestigieux Neptune Club de France à Paris. Des départs que Pierre Mondoloni considère avant tout comme une reconnaissance du travail effectué sur l’île. « Évidemment, ce sont des nageurs importants pour la Corse et ils vont nous manquer. Mais c'est surtout une excellente nouvelle pour eux. S'ils sont recrutés par de grandes structures continentales, cela signifie que la formation corse remplit parfaitement son rôle. La Corse est devenue un véritable tremplin pour les jeunes nageurs qui veulent accéder au plus haut niveau. »



À l'issue de cette ultime échéance estivale, la Ligue Corse de Natation peut ainsi dresser un bilan largement positif. Les podiums nationaux, les nombreuses finales et les records battus témoignent d'une discipline en pleine progression, portée par une nouvelle génération qui continue de s'affirmer au fil des compétitions.





