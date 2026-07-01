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Lumio : une femme âgée se noie à la marine de Sant’Ambroggio


La rédaction le Lundi 27 Juillet 2026 à 12:19

Une femme âgée est décédée ce lundi matin à la marine de Sant'Ambroggio, sur la commune de Lumio. Son corps a été découvert flottant dans l'eau par des promeneurs.



Lumio : une femme âgée se noie à la marine de Sant’Ambroggio
Une femme âgée a perdu la vie ce lundi matin alors qu'elle se baignait à la marine de Sant'Ambroggio, sur la commune de Lumio, a indiqué le Service d'incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS 2B).
 
Son corps a été aperçu flottant dans l'eau vers 8 h 15 par des promeneurs, qui ont immédiatement donné l'alerte. Rapidement dépêchés sur place, les secours n'ont malheureusement rien pu faire pour sauver la victime, dont le décès a été constaté sur les lieux.
 
Les circonstances de ce décès restent, à ce stade, à déterminer.




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