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Biguglia : 160 hectares parcourus par les flammes


MP le Lundi 27 Juillet 2026 à 13:00

Si les conditions météorologiques de la nuit ont permis une progression des opérations, 105 sapeurs-pompiers restent mobilisés ce lundi pour éviter toute reprise du feu.



(Crédits photo : Hervé Tusoli / SIS 2B)
(Crédits photo : Hervé Tusoli / SIS 2B)
L'incendie qui s'est déclaré samedi sur la commune de Biguglia n'est toujours pas fixé. Selon le dernier point de situation communiqué ce lundi matin par le SIS de Haute-Corse, 160 hectares ont été parcourus par les flammes depuis le début du sinistre.
 
Les conditions météorologiques observées au cours de la nuit, avec une baisse des températures et une hygrométrie plus élevée, ont toutefois favorisé le travail des sapeurs-pompiers, leur permettant de progresser dans leurs opérations de lutte contre l'incendie.
 
Si la situation a évolué favorablement, le risque de réactivation demeure. « Afin d’éviter toute réactivation au cours de la journée, des établissements de grande longueur sont déployés sur l’ensemble des lisières », précise le SIS 2B.

Au total, 105 personnels restent engagés sur ce chantier.




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