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L’incendie de Corte a ravagé près de 1000 hectares


MP le Lundi 27 Juillet 2026 à 12:49

Alors que l'incendie qui s'est déclaré il y a une dizaine de jours dans la Restonica a parcouru près de 1 000 hectares, les secours poursuivent un important travail de noyage et de surveillance. Près de 300 personnels restent engagés sur le terrain afin d'empêcher toute réactivation du sinistre.



(Crédits photo : SIS 2B)
(Crédits photo : SIS 2B)
Si la progression de l'incendie est désormais maîtrisée dans la Restonica, l'intervention est loin d'être terminée. Ce lundi à 11 heures, le Service d'incendie et de secours de Haute-Corse (SIS 2B) estime la superficie parcourue par les flammes à 1 000 hectares.
 
Les lisières du feu demeurent en effet particulièrement sensibles et présentent encore un risque de reprise. Pour prévenir toute réactivation, les sapeurs-pompiers poursuivent un important travail de noyage en mettant en place des établissements de grande longueur sur l'ensemble du périmètre de l'incendie, malgré un relief particulièrement escarpé. 
 
L'acheminement de l'eau est assuré par héliportage afin de permettre aux équipes d'intervenir dans les secteurs les plus difficiles d'accès.
 
Les efforts se concentrent actuellement sur l'avant gauche du sinistre, où les moyens terrestres sont mobilisés pour stopper une reprise localisée.
 
Au total, 296 personnels restent engagés sur cette intervention dans le Cortenais. L'ensemble des moyens aériens disponibles est également mobilisé sur ce chantier, avec un hélicoptère Puma bombardier d'eau et deux Canadair, qui poursuivent leurs largages pour sécuriser définitivement la zone.




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