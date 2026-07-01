Porto-Vecchio - Kiko expose au 8 Galerie d'Art

L'artiste plasticien Manuel Fernandez alias Kiko expose ses toiles actuellement au 8 Galerie d'Art, située dans la rue Danielle Casanova. L'artiste ibère qui a élu domicile à Perpignan, inspiré par Modigliani pour les émotions et par Jackson Pollock pour le côté abstrait dessine à mainlevée sur la toile d'un seul trait, une manière de faire vivre son ressenti

Ce marin a navigué pendant de longues années avant de revenir à ces premières amours: la peinture. Ses toiles voyagent de Hong Kong à Los Angeles, Singapour, Melbourne en passant par Londres, Rome et Paris où il expose dans les plus grandes galeries. Kiko est membre d'une famille d'artistes, son beau-père Max Rovira et sa belle-sœur Pitu sont des peintres talentueux.