Sonde di vita avec… Stéphane Lucchini, patron de la SNSM Bastia

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Des scientifiques embarquent sur les navires de la Corsica Ferries pour observer les cétacés
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Mort d'un trentenaire après une altercation à Ajaccio : deux mineurs en garde à vue, le parquet revoit sa version des faits
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Haute-Corse : la bataille contre les flammes se poursuit à Corte et Albertacce
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Pollution de l'air : Les concentrations de particules fines devraient encore augmenter en Corse jeudi et vendredi
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