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Sonde di vita avec… Stéphane Lucchini, patron de la SNSM Bastia


le Mercredi 22 Juillet 2026 à 18:27

Stéphane Lucchini est sauveteur pour la SNSM à Bastia depuis 33 ans. Entre secours en mer et gestion des bénévoles, il nous fait découvrir le quotidien de cette station, en plein boom estival.



Sonde di vita avec… Stéphane Lucchini, patron de la SNSM Bastia






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