Pollution de l'air : Les concentrations de particules fines devraient encore augmenter en Corse jeudi et vendredi

Comme annoncé, l'épisode de pollution aux particules sahariennes touche actuellement la Corse. Si les concentrations de particules fines restent, pour l'heure, « modérées » et « ne présentent pas de risque particulier pour la santé », Qualitair Corse indique que la situation devrait se dégrader au cours des deux prochains jours.



Dans son dernier bulletin, l'organisme de surveillance de la qualité de l'air prévoit en effet une augmentation des concentrations jeudi et vendredi et invite la population à rester attentive à l'évolution de la situation. Qualitair Corse souligne par ailleurs que la qualité de l'air pourrait être localement davantage dégradée en raison des incendies ou de l'augmentation de la fréquentation touristique.



De facto, plusieurs gestes sont recommandés pour limiter les émissions de polluants : réduire autant que possible l'usage des véhicules thermiques, privilégier la marche, le vélo, le covoiturage ou les transports en commun, limiter les travaux utilisant des solvants et éviter les feux d'agrément ainsi que les barbecues. Les automobilistes sont également invités à lever le pied en réduisant leur vitesse de 20 km/h hors agglomération. Les industriels sont, de leur côté, appelés à limiter leurs émissions de composés organiques volatils (COV) et d'oxydes d'azote (NOx), tandis que le secteur maritime est invité à réduire la production électrique à quai des navires.

