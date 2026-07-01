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Sarrola-Carcopino - Suspicion d'infection collective à Aqua Fiesta : le parc fermé, neuf mineurs pris en charge


La rédaction le Mardi 14 Juillet 2026 à 18:53

Neuf mineurs présentant des symptômes digestifs aigus ont été pris en charge depuis le 13 juillet au centre hospitalier d'Ajaccio. Dans un communiqué conjoint publié ce mardi 14 juillet, l'Agence régionale de santé (ARS) de Corse et la préfecture de Corse indiquent que « les premiers éléments des investigations orientent vers une infection à rotavirus », un virus responsable de gastro-entérites fréquentes chez les jeunes enfants.



(Capture d'écran aquafiestaaquatique)
(Capture d'écran aquafiestaaquatique)
Selon les autorités, « l'hypothèse la plus probable, à ce stade de l'investigation sanitaire, concernerait une infection collective s'étant produite au parc aquatique Aqua Fiesta à Sarrola-Carcopino le jeudi 9 juillet dernier », compte tenu du délai d'incubation du virus. Elles précisent toutefois que « les conditions exactes de transmission ne sont pas connues à ce stade ».


Par mesure de précaution, l'ARS et la préfecture annoncent que le parc aquatique restera fermé jusqu'à la réalisation d'un contrôle sanitaire par les services de l'État. Elles ajoutent que « les services de l'État suivent la situation avec la plus grande vigilance » et que les investigations se poursuivent afin de confirmer les circonstances de survenue des infections et d'en identifier précisément le mode de transmission.


Dans leur communiqué, les services de l'Etat rappellent également que les mains constituent le principal vecteur de transmission des gastro-entérites à rotavirus. Elles invitent les familles à redoubler de vigilance, d'autant que la Corse est actuellement placée en vigilance orange canicule.
L'ARS et la préfecture recommandent qu'en cas de diarrhées ou de vomissements chez un jeune enfant, il convient de le faire boire régulièrement afin d'éviter la déshydratation, de contacter son médecin traitant ou, à défaut, le SAMU (15 ou 114 pour les personnes malentendantes) afin d'être orienté vers une prise en charge adaptée.
Enfin, les autorités sanitaires rappellent que le rotavirus se transmet principalement par voie féco-orale, notamment par les mains ou des surfaces contaminées. Très résistant dans l'environnement, il peut persister plusieurs jours sur les objets. Elles soulignent que le lavage soigneux des mains constitue le principal moyen de prévention et rappellent que, chez les nourrissons et les jeunes enfants, la vaccination contre le rotavirus, associée aux mesures d'hygiène, est le moyen le plus efficace de prévenir les formes sévères

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