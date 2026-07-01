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Un épisode de pollution aux particules sahariennes attendu mercredi en Corse


La rédaction le Mardi 14 Juillet 2026 à 11:51

La qualité de l'air devrait se dégrader en Corse à partir de ce mardi soir sous l'effet d'un nouvel apport de poussières désertiques en provenance du Sahara. Qualitair Corse annonce qu'un épisode de pollution aux particules fines PM10 est attendu mercredi 15 juillet, avec un risque de dépassement du seuil d'information et de recommandation sur l'ensemble de l'île.



Un épisode de pollution aux particules sahariennes attendu mercredi en Corse
Selon Qualitair Corse, une masse d'air chargée en particules désertiques s'approche de la Corse par sa façade ouest. Cette couverture nuageuse entraînera une hausse progressive des concentrations de particules en suspension (PM10) dès la fin de journée de ce mardi 14 juillet.
Les prévisions font état d'un dépassement possible du seuil d'information et de recommandation au cours de la journée du mercredi 15 juillet sur l'ensemble de la Corse. Les cartes diffusées par Qualitair Corse montrent une situation plus dégradée que celle observée ce mardi.
Dans ce contexte, les personnes les plus sensibles - enfants, personnes âgées, femmes enceintes, personnes souffrant de maladies respiratoires ou cardiovasculaires - sont invitées à limiter les efforts physiques intenses en extérieur et à suivre les recommandations sanitaires diffusées par les autorités.




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