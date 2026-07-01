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U tempu in Corsica


le Mardi 14 Juillet 2026 à 07:05

Le temps est chaud et ensoleillé dès le début de la matinées sur la Corse qui basculera en vigilance orange canicule en milieu de journée. Les températures maximales vont atteindre jusqu'à 37 degrés dans le Sud.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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