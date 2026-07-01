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EN IMAGES - Revivez les trois jours de La Kermesse Festival à Ajaccio


La rédaction le Lundi 13 Juillet 2026 à 18:00

Pari réussi pour La Kermesse festival, qui, pour sa toute première édition en Corse, a attiré plus de 4 000 spectateurs lors des trois soirs de l'évènement organisé de vendredi à dimanche, sur le site du Casone à Ajaccio. Durant tout le week-end, les tubes des années 90 et 2000 ont réuni un public intergénérationnel venu chanter, danser et revivre les souvenirs d'une époque qui continue de séduire. Revivez ces moments grâce aux photos de Jean-Dominique Gaziello et Paule Santoni



(Photo : Paule Santoni)
(Photo : Paule Santoni)
Trois jours de musique, de nostalgie et de tubes repris en chœur par plusieurs générations. Le festival La Kermesse s'est achevé ce dimanche soir au Casone, à Ajaccio, au terme d'une première édition corse qui a visiblement trouvé son public, puisque ce sont plus de 4000 spectateurs qui ont répondu présents chaque soir. Pendant tout le week-end, des milliers de festivaliers se sont retrouvés pour revivre les grands succès des années 90 et 2000, dans une ambiance festive où se sont mêlés parents, enfants et groupes d'amis.
 
Pour cette première escale insulaire, les organisateurs avaient réuni une programmation faisant la part belle aux artistes qui ont marqué toute une génération. Larusso, Billy Crawford, Helmut Fritz, Cascada, O-Zone, Tragédie ou encore L5 se sont ainsi succédé sur la scène du Casone, faisant chanter et danser un public venu nombreux.
 

(Photos : Jean-Dominique Gaziello)
À l'heure du bilan, le producteur du festival, Pierre Abbate, ne cachait pas sa satisfaction ce dimanche soir. « La Corse, ce n'est pas un territoire facile. Venir ici et réussir à régaler une population très exigeante, c'est beaucoup de bonheur. Beaucoup de monde est venu. J'ai l'impression que le pari est réussi », s’est-il réjouit. Mais au-delà de la fréquentation, c'est surtout la ferveur du public qui a marqué les organisateurs. « Ça a chanté à l'unisson, tout le monde a dansé. C'était une très belle édition. C’était fou ! », sourit Pierre Abbate.
 
Si les têtes d'affiche internationales comme Cascada ou O-Zone ont répondu aux attentes, le producteur souligne que l'ensemble des artistes a bénéficié d'un accueil particulièrement chaleureux de plusieurs générations réunies. « Tout le monde s’est mélangé, les petits comme les grands, dans la bonne humeur. Tout le monde était là pour revivre les souvenirs et la nostalgie des années 2000 », glisse le producteur qui fort de ce premier rendez-vous réussi ne compte pas s’en arrêter là. À la question de savoir si La Kermesse reviendra en Corse, Pierre Abbate répond ainsi sans hésiter : « Absolument ! Dès l'année prochaine ». 
 





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