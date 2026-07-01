La Brasserie Pietra remplace le plastique par le carton pour ses packs de bières

Nouvelle étape dans la politique environnementale de la Brasserie Pietra. Le brasseur corse remplace désormais les films plastiques de regroupement de ses boîtes par des packs en carton. Cette évolution s'applique à toutes les références commercialisées par l'entreprise, de la Pietra ambrée à la Pietra Bionda, en passant par la Colomba ou encore la Pietra Summer.



Cette initiative s'inscrit dans une stratégie engagée depuis plusieurs années visant à réduire l'empreinte carbone de la brasserie. Implantée à Furiani, où l'intégralité de ses bières est produite, Pietra explique avoir engagé une transformation de son outil de production afin de répondre aux enjeux liés au changement climatique.



L'entreprise met en avant plusieurs résultats déjà obtenus grâce à ces investissements. Elle annonce une baisse de 40 % de sa consommation d'eau grâce à l'optimisation de ses procédés, une réduction de 22 % de sa consommation d'électricité et une diminution de 37 % de sa consommation de gaz, notamment grâce à l'installation d'un récupérateur d'énergie. La brasserie souligne également être désormais autonome pour ses besoins en CO₂ grâce à un système de récupération dédié.



Avec la suppression progressive du plastique au profit du carton pour ses emballages, la Brasserie Pietra poursuit ainsi une politique environnementale qu'elle présente comme un engagement durable en faveur de son territoire et de la production locale.