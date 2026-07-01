Parcourir le GR20 en 12 jours - Un père marche pour son fils atteint d’épilepsie

Julia Pierantoni le Lundi 13 Juillet 2026 à 16:01

Depuis le 9 juillet, Florent Julien, père du petit Eliott, parcourt le GR20, considéré comme l'un des sentiers de randonnée les plus exigeants d'Europe, en compagnie d'un ami. Leur objectif : soutenir les enfants atteints d'épilepsie en récoltant des dons au profit de l'association Épilepsie France. Un défi qui revêt une dimension toute particulière pour ce jeune père, dont le fils est lui-même touché par la maladie. Entre bagages perdus, chaleur écrasante et premiers moments de doute, retour sur les débuts mouvementés de cette aventure avec le témoignage de Marine Leroy, représentante locale d'Épilepsie France en Corse.