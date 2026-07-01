Pour Femu a Corsica, le projet de loi d’autonomie est "une victoire politique"

Trois semaines après le vote par l’Assemblée Nationale du projet de loi constitutionnelle portant statut d’autonomie pour la Corse, Femu a Corsica a tenu ce lundi une conférence de presse à Corte. C’est au café de France que le secrétaire général, François Martinetti, les cadres du parti et quelques militants du centre Corse se sont retrouvés pour saluer « une victoire politique majeure pour notre peuple », affirmait François Martinetti qui soulignait que ce texte adopté l’avait été dans le « cadre de l’esprit des accords de Beauvau du 11 mars 2024 et entériné à une majorité écrasante par l’Assemblée de Corse ».

Selon Femu a Corsica les éléments essentiels de l’accord politique « sont maintenus dans le texte adopté le 23 juin dernier à savoir la consécration d’un statut d’autonomie et des intérêts propres de la Corse. Mais aussi la reconnaissance du peuple corse, à travers la notion de communauté insulaire, historique et culturelle, ayant développé un lien singulier à la terre corse ». Une notion qui, selon François Martnetti, « ouvre la voie, dans le cadre de la future loi organique, à la définition et à la mise en œuvre du statut de résident appliqué au patrimoine foncier et immobilier et au statut de la langue ».





Le secrétaire général du parti relève également dans ce texte l’octroi « du pouvoir législatif et règlementaire autonome à la Collectivité de Corse, dans des matières non régaliennes à définir dans la future loi organique ». Il se félicite également de la consultation du peuple corse sur le projet de statut.

Ce vote des députés français est considéré comme une « étape majeure sur le chemin de l’autonomie » par Femu a Corsica qui précise toutefois que « d’autres échéances tout aussi décisives nous attendent avec l’examen en octobre prochain du projet de loi constitutionnelle par le Sénat, avant la réunion du Parlement en Congrès et à l’élaboration de la loi organique ».





Mais avant ces nouvelles échéances, Femu a Corsica va se mobiliser dans les jours qui viennent pour aller à la rencontre de la population de manière à débattre, échanger populariser ses propositions « et construire avec le peuple la Corse autonome de demain ».

C’est ainsi que seront lancés les « Giri citadini è paisani » ainsi que les « Cuntrasti di l’autonomia » initiés déjà au printemps 2023. Des opérations qui se feront également auprès de la diaspora du le Continent. « Ce sera le moment de démontrer que le statut d’autonomie permettra d’améliorer la vie quotidienne des Corses et de répondre au défis de notre île, à travers des mesures concrètes et opérationnelles permises par l’obtention du pouvoir législatif, notamment en matières d’accès au logement et de lutte contre la spéculation foncière et immobilière, de fiscalité du patrimoine et de droits de succession, de pouvoir d’achat, de développement économique et social, de statut de la langue et de sécurisation de l’enseignement immersif ».





Dans ce cadre, les élections sénatoriales du 27 septembre prochain, revêtent un caractère des plus importants pour la défense de ce texte et de l’avenir de la Corse. Pour défendre ce projet, Femu a Corsica renouvelle avec force son soutient au sénateur de la Haute-Corse, Paulu Santu Parigi « qui a défendu avec force et détermination les intérêts de la Corse et du peuple corse ».

Concernant la Corse du Sud, Femu a Corsica a affirmé œuvrer à la construction « d’une candidature nationaliste susceptible de rassembler le plus grand nombre de grands électeurs sur une vision partagée de la Corse et de la société, et sera pleinement mobilisée aux fins de créer les conditions d’une issue favorable au projet de révision constitutionnelle relatif à l’autonomie de la Corse ».

