Bastia - La Chambre régionale des comptes Corse accueille un nouveau procureur financier

Magistrat financier, Alain Michel a commencé sa carrière en 2003 au ministère de l'Économie et des Finances avant de rejoindre les juridictions financières en 2009. En poste à la Chambre régionale des comptes Corse depuis le 1er janvier 2018, il quitte désormais le siège de la juridiction pour intégrer le ministère public, fonction qu'il exerce depuis le 1er juillet 2026.

Délégué dans ses fonctions par la procureure générale près la Cour des comptes, le procureur financier veille au respect de l'ordre public financier. Il participe également, en lien avec l'autorité judiciaire, à la lutte contre la fraude et les atteintes à la probité.

Dans le cadre de ses nouvelles missions, Alain Michel sera chargé de veiller à la mise en œuvre du régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, destiné à sanctionner les infractions financières les plus graves commises par les ordonnateurs et comptables publics. Il continuera également à s'assurer du respect des procédures ainsi que de la qualité des travaux de la Chambre, notamment à travers ses conclusions sur les rapports d'instruction.

La Chambre régionale des comptes est chargée du contrôle de la bonne utilisation des fonds publics par les collectivités territoriales et les établissements publics de Corse.