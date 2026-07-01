A màghjina - Magnificu lavu di Vitalaca
Niché au cœur du massif du Rotondu, le lac de Vitalaca, à 1777 mètres d'altitude, offre un paysage sauvage dominé par les falaises de granite. Accessible après une randonnée exigeante, ce lac d'altitude séduit par le contraste entre ses eaux sombres, les pelouses d'altitude et la minéralité qui l'entoure. Un site préservé, emblématique de la montagne insulaire.
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