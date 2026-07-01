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Sortie de route à Belgodère : une voiture fait plusieurs tonneaux, trois blessés


La rédaction le Lundi 13 Juillet 2026 à 07:10

Ce mardi matin à Belgod§re, un véhicule a fait une sortie route puis a fait une chute suivie de tonneaux. On déplore 3 blessés



Sortie de route à Belgodère : une voiture fait plusieurs tonneaux, trois blessés
Pour une raison qui reste à déterminer, un véhicule léger seul en cause est sorti de la route avant d'effectuer plusieurs tonneaux.
L'accident a fait trois blessés, tous considérés comme des urgences relatives. Les victimes ont été prises en charge puis transportées vers le centre hospitalier de Calvi.
Les secours ont mobilisé trois ambulances des sapeurs-pompiers, une équipe du SAMU ainsi que plusieurs véhicules de commandement, soit près d'une vingtaine de sapeurs-pompiers engagés sur cette intervention qui  était toujours en cours au moment de la diffusion de ces informations.




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