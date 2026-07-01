Sortie de route à Belgodère : une voiture fait plusieurs tonneaux, trois blessés

Pour une raison qui reste à déterminer, un véhicule léger seul en cause est sorti de la route avant d'effectuer plusieurs tonneaux.

L'accident a fait trois blessés, tous considérés comme des urgences relatives. Les victimes ont été prises en charge puis transportées vers le centre hospitalier de Calvi.

Les secours ont mobilisé trois ambulances des sapeurs-pompiers, une équipe du SAMU ainsi que plusieurs véhicules de commandement, soit près d'une vingtaine de sapeurs-pompiers engagés sur cette intervention qui était toujours en cours au moment de la diffusion de ces informations.