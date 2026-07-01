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Les brèves

I Prunelli di Casacconi accueille le Festivale di a Ruralità ce vendredi  09/07/2026

I Prunelli di Casacconi accueille le Festivale di a Ruralità ce vendredi
Le Festival de la ruralité fait étape à I Prunelli di Casacconi ce vendredi 10 juillet avec une soirée consacrée au patrimoine, à l'histoire et à la culture corse. À partir de 18 heures, l'église San Chirgu accueillera deux conférences autour du patrimoine mobilier de l'édifice et de la figure de San Leonardu di Portu Mauriziu. La soirée se poursuivra dès 19h15 avec un moment musical mêlant chants et musiques traditionnels corses, animé par A Brigata San Martinu, Caramusa et Melissa Zantmann.
L'entrée est libre

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