29h46 pour François D'Haene sur le GR20 : le premier sous la barre des 30 heures

Après un début de semaine compliqué avec des départs retardés en raison des conditions, François D'Haene a finalement pris le départ, hier matin de Calinzana à 4h30 pour sa tentative de record du GR20 qu'il avait déjà détenu il y a dix ans en 31h06. Un peu plus de deux heures plus tard il se situait à Ortu di Piobbu, avant de se mesurer aux Cascittoni peu avant 10 heures.
Respectant son tableau de marche il pointait à 11h46 à Ciottulu di i Mori avec une courte avance sur le record de Lambert Santelli. Le col de Vergio passé, il se situait après 12 heures de course dans les parages di a Bocca Manganellu en direction du refuge de Piana. Même si la ligne d'arrivée à Conca était encore lointaine il pointait en avance sur le record de Santelli quand il atteignait Vizzavona hier à 20h06.
Restait à bien passer la nuit, toujours un moment délicat dans ce genre de tentative. Quatre minutes avant minuit il passait le col de Verde, avant d'atteindre à 3h10 cette nuit le refuge d'Usciolu. Quarante kilomètres restaient à parcourir en passant par le plateau du Cuscionu, puis Bavedda avant d'entamer la longue descente vers Conca. François D'Haene franchissait le col de Bavedda juste avant 8 heures avec une confortable avance sur le record de Santelli, puis le refuge de Paliri à 9h30. Dès lors la voie royale se présentait à D'Haene qui s'achevait à Radicali, à Conca à 10h16 où ses proches et son équipe étaient présents avec ce chrono extraordinaire de 29h46.
Un temps de reférence qui démontre toute la qualité de son auteur
François D'Haene: "très fier de ce record"
"L'important c'est qu'on ai eu ce record à un moment donné, après il sera battu. Ceux qui ont tenté le record du GR20 savent ce que cela représente. Je suis très fier du temps que j'ai réalisé. Le GR20 est un gros morceau, au départ je voulais améliorer ma marque d'il y a 10 ans, puis me rapprocher du record, et si tout allait bien coller aux 30 heures.. Je m'étais très bien préparé, mais la dernière semaine a été compliquée avec des attentes en raison des conditions et puis en début de semaine je n'étais pas très bien. J'étais stressé et surtout très content d'être au départ hier. Après il a fait très très chaud lors de la première journée. Sur le coup de 18 heures le mercure a baissé et on a commencé à y croire. J'ai tout fait pour être régulier sur le plan de course. Je voulais jusqu'à Usciolu être le plus prudent possible après je savais que sur le plateau du Cuscionu je pouvais essayer d'aller un peu plus vite."