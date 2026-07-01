29h46 pour François D'Haene sur le GR20 : le premier sous la barre des 30 heures

Après un début de semaine compliqué avec des départs retardés en raison des conditions, François D'Haene a finalement pris le départ, hier matin de Calinzana à 4h30 pour sa tentative de record du GR20 qu'il avait déjà détenu il y a dix ans en 31h06. Un peu plus de deux heures plus tard il se situait à Ortu di Piobbu, avant de se mesurer aux Cascittoni peu avant 10 heures.

Respectant son tableau de marche il pointait à 11h46 à Ciottulu di i Mori avec une courte avance sur le record de Lambert Santelli. Le col de Vergio passé, il se situait après 12 heures de course dans les parages di a Bocca Manganellu en direction du refuge de Piana. Même si la ligne d'arrivée à Conca était encore lointaine il pointait en avance sur le record de Santelli quand il atteignait Vizzavona hier à 20h06.

Restait à bien passer la nuit, toujours un moment délicat dans ce genre de tentative. Quatre minutes avant minuit il passait le col de Verde, avant d'atteindre à 3h10 cette nuit le refuge d'Usciolu. Quarante kilomètres restaient à parcourir en passant par le plateau du Cuscionu, puis Bavedda avant d'entamer la longue descente vers Conca. François D'Haene franchissait le col de Bavedda juste avant 8 heures avec une confortable avance sur le record de Santelli, puis le refuge de Paliri à 9h30. Dès lors la voie royale se présentait à D'Haene qui s'achevait à Radicali, à Conca à 10h16 où ses proches et son équipe étaient présents avec ce chrono extraordinaire de 29h46.

Un temps de reférence qui démontre toute la qualité de son auteur