CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Pierre-Louis Antoniotti, producteur d’immortelle  15/07/2026 Danse - Laura Desideri : « Vivre de sa passion n'est pas tous les jours facile » 09/07/2026 29h46 pour François D'Haene sur le GR20 : le premier sous la barre des 30 heures 09/07/2026 Ajaccio - La commission de sécurité donne un avis favorable pour le parking du Diamant, une réouverture prévue dans les prochains jours 09/07/2026

29h46 pour François D'Haene sur le GR20 : le premier sous la barre des 30 heures


GAP le Jeudi 9 Juillet 2026 à 17:01

Parti mercredi matin à 4h30 de Calinzana, François D'Haene a rejoint Conca ce matin à 10h16 après un périple de 180 kilomètres pour 13.000 mètres de dénivelé positif. L'ultratrailer, au palmarès très riche, en 29 heures et 46 minutes bat le précédent record détenu depuis 2021 par Lambert Santelli en 30h25.



29h46 pour François D'Haene sur le GR20 : le premier sous la barre des 30 heures
Après un début de semaine compliqué avec des départs retardés en raison des conditions, François D'Haene a finalement pris le départ, hier matin de Calinzana à 4h30 pour sa tentative de record du GR20 qu'il avait déjà détenu il y a dix ans en 31h06. Un peu plus de deux heures plus tard il se situait à Ortu di Piobbu, avant de se mesurer aux Cascittoni peu avant 10 heures.
Respectant son tableau de marche il pointait à 11h46 à Ciottulu di i Mori avec une courte avance sur le record de Lambert Santelli. Le col de Vergio passé, il se situait après 12 heures de course dans les parages di a Bocca Manganellu en direction du refuge de Piana. Même si la ligne d'arrivée à Conca était encore lointaine il pointait en avance sur le record de Santelli quand il atteignait Vizzavona hier à 20h06.
Restait à bien passer la nuit, toujours un moment délicat dans ce genre de tentative. Quatre minutes avant minuit il passait le col de Verde, avant d'atteindre à 3h10 cette nuit le refuge d'Usciolu. Quarante kilomètres restaient à parcourir en passant par le plateau  du Cuscionu, puis Bavedda avant d'entamer la longue descente vers Conca. François D'Haene franchissait le col de Bavedda juste avant 8 heures avec une confortable avance sur le record de Santelli, puis le refuge de Paliri à 9h30. Dès lors la voie royale se présentait à D'Haene qui s'achevait à Radicali, à Conca à 10h16 où ses proches et son équipe étaient présents avec ce chrono extraordinaire de 29h46. 
Un temps de reférence qui démontre toute la qualité de son auteur

François D'Haene: "très fier de ce record"

29h46 pour François D'Haene sur le GR20 : le premier sous la barre des 30 heures
"L'important c'est qu'on ai eu ce record à un moment donné, après il sera battu. Ceux qui ont tenté le record du GR20 savent ce que cela représente. Je suis très fier du temps que j'ai réalisé. Le GR20 est un gros morceau, au départ je voulais améliorer ma marque d'il y a 10 ans, puis me rapprocher du record, et si tout allait bien coller aux 30 heures.. Je m'étais très bien préparé, mais la dernière semaine a été compliquée avec des attentes en raison des conditions et puis en début de semaine je n'étais pas très bien. J'étais stressé et surtout très content d'être au départ hier. Après il a fait très très chaud lors de la première journée. Sur le coup de 18 heures le mercure a baissé et on a commencé à y croire. J'ai tout fait pour être régulier sur le plan de course. Je voulais jusqu'à Usciolu être le plus prudent possible après je savais que sur le plateau du Cuscionu je pouvais essayer d'aller un peu plus vite."







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos