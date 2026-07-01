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Ajaccio - La commission de sécurité donne un avis favorable pour le parking du Diamant, une réouverture prévue dans les prochains jours


La rédaction le Jeudi 9 Juillet 2026 à 16:57

Après un premier avis défavorable rendu fin juin, la commission communale de sécurité a finalement donné son feu vert ce jeudi 9 juillet à la réouverture du parking souterrain du Diamant. Si aucune date n'est encore annoncée, la Ville d'Ajaccio assure que l'équipement, entièrement rénové et agrandi, accueillera de nouveau les automobilistes dans les prochains jours.



Ajaccio - La commission de sécurité donne un avis favorable pour le parking du Diamant, une réouverture prévue dans les prochains jours
Fermé depuis de longs mois dans le cadre du chantier de requalification de la place, le parking souterrain du Diamant a franchi ce jeudi une étape décisive vers sa réouverture. Réunie dans la matinée, la commission communale de sécurité a en effet rendu un avis favorable, levant ainsi le dernier obstacle réglementaire avant la remise en service de cet équipement stratégique pour le centre-ville d'Ajaccio dont la réouverture au public est prévue « ces prochains jours », selon la mairie. 

 Cette décision intervient un peu plus d'une semaine après un premier passage devant la commission, qui avait débouché sur un avis défavorable. Quatre réserves techniques avaient alors été formulées, concernant notamment une issue de secours, le système de sécurité incendie, les dispositifs de détection et le désenfumage. Des points que la municipalité qualifiait déjà de simples ajustements de mise en conformité, sans remise en cause de la qualité globale de l'ouvrage.
 
Ces réserves ayant désormais été levées, dans un communiqué diffusé ce jeudi, la Ville annonce que les équipes finalisent actuellement « les derniers ajustements nécessaires à l'accueil des usagers et au fonctionnement quotidien de l'équipement ». Aucune date précise n'a toutefois encore été arrêtée. 
 
Entièrement modernisé, mis aux normes et agrandi, le parking offrira désormais 840 places de stationnement, contre 635 auparavant, soit 205 emplacements supplémentaires. Une capacité renforcée qui doit contribuer à améliorer les conditions de stationnement et l'accessibilité du centre-ville.
 
« La réouverture du parking constituera une nouvelle étape majeure de la transformation du Diamant et de l’amélioration de l’accessibilité du centre-ville », souligne encore la Ville qui indique qu’elle communiquera « l’ensemble des informations pratiques relatives à l’ouverture du parking et à son fonctionnement dès que la date de réouverture aura été arrêtée ». 




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