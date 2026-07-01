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Quatre personnes, dont deux enfants, secourues au large de Senetosa après une avarie moteur


La rédaction le Jeudi 9 Juillet 2026 à 07:10

Quatre personnes, dont deux enfants, ont été secourues mercredi en début d'après-midi au large de Senetosa, sur le littoral sartenais, après la panne moteur de leur vedette qui dérivait dangereusement vers les rochers.



Les Sauveteurs en Mer - Centre SNSM Propriano
Les Sauveteurs en Mer - Centre SNSM Propriano
L'alerte a été donnée à 13 heures par le CROSS Méditerranée, qui a engagé les Sauveteurs en Mer du Centre de sauvetage SNSM de Propriano pour porter assistance à une vedette de 10 mètres privée de propulsion. Sous l'effet d'une houle de sud-ouest d'environ un mètre et du courant, l'embarcation était entraînée vers la côte, faisant craindre un échouage imminent.
Déjà en patrouille dans le secteur, le patrouilleur de surveillance et de sauvetage communal de la Ville de Sartène, le SNS 731, a été immédiatement dérouté vers la zone afin de secourir les occupants et tenter de maîtriser la dérive du bateau. Dans le même temps, le navire de sauvetage hauturier SNS 17-07 Cyrnos a quitté le port de Propriano pour renforcer le dispositif.
À leur arrivée, les sauveteurs du SNS 731 ont réussi à stabiliser la vedette alors qu'elle ne se trouvait plus qu'à une vingtaine de mètres des rochers. Une remorque a été rapidement mise en place, stoppant la dérive et permettant de sécuriser les quatre occupants.
Le SNS 17-07 Cyrnos a ensuite pris le relais pour remorquer l'embarcation jusqu'au port de Propriano, où elle a été mise en sécurité.
Cette intervention illustre une nouvelle fois la réactivité des équipes de la SNSM et des moyens communaux de surveillance, qui ont permis d'éviter un échouage aux conséquences potentiellement graves.

 





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