Ajaccio : l'homme grièvement blessé lors d'une altercation sur le cours Napoléon est décédé

L'homme d'une trentaine d'années, grièvement blessé dans la nuit du 3 au 4 juillet à l'issue d'une altercation sur le cours Napoléon à Ajaccio, est décédé indique le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe, dans un communiqué transmis à la presse ce mercredi.
Pour rappel, les faits s'étaient déroulés vers 1 heure du matin. Selon les éléments communiqués par le parquet, alors que deux jeunes filles étaient« importunées sur le cours Napoléon par un individu (la victime) », l'une d'elles avait appelé un ami à l'aide. Celui-ci s'était rendu sur place accompagné de deux autres jeunes hommes. « L'un d'entre eux, majeur, donnait un coup à l'individu qui chutait lourdement à terre. Les trois personnes quittaient les lieux alors que la victime était inanimée sur le trottoir », précise le procureur.
Plongé dans le coma depuis les faits, l'homme n'a finalement pas survécu à ses blessures.
Une information judiciaire avait été ouverte dimanche à l'encontre du principal mis en cause pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ainsi que de non-assistance à personne en danger. Mis en examen, il avait été placé sous contrôle judiciaire.
Avec le décès de la victime, la qualification pénale des faits est désormais susceptible d'évoluer. Le parquet n'a toutefois pas précisé, à ce stade, les suites qui seront données à la procédure.
Pour rappel, les faits s'étaient déroulés vers 1 heure du matin. Selon les éléments communiqués par le parquet, alors que deux jeunes filles étaient« importunées sur le cours Napoléon par un individu (la victime) », l'une d'elles avait appelé un ami à l'aide. Celui-ci s'était rendu sur place accompagné de deux autres jeunes hommes. « L'un d'entre eux, majeur, donnait un coup à l'individu qui chutait lourdement à terre. Les trois personnes quittaient les lieux alors que la victime était inanimée sur le trottoir », précise le procureur.
Plongé dans le coma depuis les faits, l'homme n'a finalement pas survécu à ses blessures.
Une information judiciaire avait été ouverte dimanche à l'encontre du principal mis en cause pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ainsi que de non-assistance à personne en danger. Mis en examen, il avait été placé sous contrôle judiciaire.
Avec le décès de la victime, la qualification pénale des faits est désormais susceptible d'évoluer. Le parquet n'a toutefois pas précisé, à ce stade, les suites qui seront données à la procédure.