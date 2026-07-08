L'incendie de Vero est toujours en cours ce mercredi matin, 45 hectares touchés par les flammes

Malgré une nuit de lutte acharnée, les sapeurs-pompiers n'étaient toujours pas parvenus à fixer l'incendie qui s'est déclaré mardi en début d'après-midi sur la commune de Vero, au lieu-dit Pont d'Ucciani. Si les premières estimations faisaient état de 80 hectares parcourus par les flammes, le dernier bilan communiqué ce mercredi matin par la préfecture de Corse-du-Sud ramène la surface brûlée à 45 hectares.
Des points chauds subsistent toutefois dans une pente ascendante couverte de gros maquis, un terrain particulièrement difficile d'accès qui complique le travail des secours. Sur le terrain, 35 sapeurs-pompiers restent mobilisés sur le bas du sinistre afin de contenir les lisières et d'éviter toute reprise. Dix effectifs supplémentaires doivent venir renforcer le dispositif.
Les moyens aériens ont, eux aussi, repris leurs rotations. Deux Canadair interviennent sur les parties les plus hautes du massif, épaulés par un hélicoptère bombardier d'eau lourd. Un hélicoptère bombardier d'eau léger est également prépositionné à proximité et pourra être engagé rapidement en fonction de l'évolution de la situation, précise la préfecture.
Parallèlement aux opérations de lutte, la Cellule technique d'investigation sur les incendies de forêts (CTIF) s'est rendue sur place afin de déterminer l'origine du sinistre. L'enquête devra permettre d'établir les circonstances précises dans lesquelles le feu s'est déclaré.
Des points chauds subsistent toutefois dans une pente ascendante couverte de gros maquis, un terrain particulièrement difficile d'accès qui complique le travail des secours. Sur le terrain, 35 sapeurs-pompiers restent mobilisés sur le bas du sinistre afin de contenir les lisières et d'éviter toute reprise. Dix effectifs supplémentaires doivent venir renforcer le dispositif.
Les moyens aériens ont, eux aussi, repris leurs rotations. Deux Canadair interviennent sur les parties les plus hautes du massif, épaulés par un hélicoptère bombardier d'eau lourd. Un hélicoptère bombardier d'eau léger est également prépositionné à proximité et pourra être engagé rapidement en fonction de l'évolution de la situation, précise la préfecture.
Parallèlement aux opérations de lutte, la Cellule technique d'investigation sur les incendies de forêts (CTIF) s'est rendue sur place afin de déterminer l'origine du sinistre. L'enquête devra permettre d'établir les circonstances précises dans lesquelles le feu s'est déclaré.