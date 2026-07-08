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Baccalauréat 2026 : 88,5 % des candidats corses admis dès le premier groupe


La rédaction le Mardi 7 Juillet 2026 à 19:04

Le rectorat de Corse a dressé, ce mardi 7 juillet, un premier bilan des résultats du baccalauréat 2026. Sur les 2 757 candidats présents aux épreuves de juin, 2 440 ont été admis dès le premier groupe, soit un taux de réussite de 88,5 %, en légère baisse de 0,4 point par rapport à 2025.



Baccalauréat 2026 : 88,5 % des candidats corses admis dès le premier groupe
Cette année, 60 % des candidats relevaient de la voie générale, 18 % de la voie technologique et 22 % de la voie professionnelle. L'académie comptait par ailleurs 89 candidats de plus qu'en juin 2025.


Dans le détail, 1 533 candidats ont obtenu le baccalauréat général, dont le taux de réussite atteint 92,3 %, en progression de 0,3 point sur un an. Cette voie enregistre 208 mentions Très Bien, parmi lesquelles 53 avec les félicitations du jury.


En voie technologique, 413 candidats sont admis, avec un taux de réussite de 82,3 %, en recul de 2,9 points. L'académie y dénombre 11 mentions Très Bien, dont une avec les félicitations du jury.


Le baccalauréat professionnel affiche 494 admis, soit un taux de réussite de 83 %, en baisse de 0,5 point par rapport à 2025. Les candidats de cette filière obtiennent 35 mentions Très Bien, dont deux avec les félicitations du jury.


À l'issue de ce premier groupe d'épreuves, 182 candidats sont autorisés à se présenter aux épreuves de rattrapage à partir de ce mercredi, soit 6,6 % des présents, une proportion en légère diminution par rapport à l'an dernier. 135 candidats sont en revanche définitivement ajournés, représentant 4,9 % des présents, soit 0,6 point de plus qu'en 2025.




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