Pompiers corses dans les Pyrénées-Orientales : « Les feux peuvent devenir catastrophiques rapidement »

Face aux incendies qui continuent de menacer plusieurs départements du sud de la France, notamment les Pyrénées-Orientales où le feu a parcouru 4 900 hectares de végétation, une vingtaine de sapeurs-pompiers corses sont mobilisés depuis le début de la semaine aux côtés des équipes locales. Partis de L’Île-Rousse dimanche soir et de Bastia lundi matin, ils ont rejoint le dispositif de secours engagé sur place avec, parmi eux, un groupe engagé dans le secteur de Montalba avec deux engins lourds de pénétration pour intervenir sur les reprises de feu et les points chauds difficiles d’accès. « L’avantage, c’est qu’il s’agit d’engins qui évoluent rapidement dans les terrains accidentés où les camions ne peuvent pas aller et sur lesquels il faudrait parfois des heures pour tirer des tuyaux et les replier juste pour des fumerolles qui ne sont pas trop importantes », explique le capitaine Stéphane Gherardi.





Sur le terrain, la vigilance reste de mise. Si certaines zones semblent stabilisées, les conditions météorologiques continuent de favoriser les reprises. « Des points chauds persistent et avec la forte chaleur, un taux d’humidité très bas et une légère brise, ça peut se réactiver », précise le sapeur-pompier. « Il y a aussi des difficultés d'accès qui sont un peu moins gênantes pour les chars que pour les camions, mais la végétation et le relief sont différents de chez nous. Il y a beaucoup plus de pentes, des étendues énormes et la rapidité d’évolution du feu est très rapide avec une accélération du feu. Entre les températures, le relief et l’hygrométrie basse, on a des feux qui deviennent catastrophiques rapidement. »

