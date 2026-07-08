Pompiers corses dans les Pyrénées-Orientales : « Les feux peuvent devenir catastrophiques rapidement »

Face aux incendies qui continuent de menacer plusieurs départements du sud de la France, notamment les Pyrénées-Orientales où le feu a parcouru 4 900 hectares de végétation, une vingtaine de sapeurs-pompiers corses sont mobilisés depuis le début de la semaine aux côtés des équipes locales. Partis de L’Île-Rousse dimanche soir et de Bastia lundi matin, ils ont rejoint le dispositif de secours engagé sur place avec, parmi eux, un groupe engagé dans le secteur de Montalba avec deux engins lourds de pénétration pour intervenir sur les reprises de feu et les points chauds difficiles d’accès. « L’avantage, c’est qu’il s’agit d’engins qui évoluent rapidement dans les terrains accidentés où les camions ne peuvent pas aller et sur lesquels il faudrait parfois des heures pour tirer des tuyaux et les replier juste pour des fumerolles qui ne sont pas trop importantes », explique le capitaine Stéphane Gherardi.
Sur le terrain, la vigilance reste de mise. Si certaines zones semblent stabilisées, les conditions météorologiques continuent de favoriser les reprises. « Des points chauds persistent et avec la forte chaleur, un taux d’humidité très bas et une légère brise, ça peut se réactiver », précise le sapeur-pompier. « Il y a aussi des difficultés d'accès qui sont un peu moins gênantes pour les chars que pour les camions, mais la végétation et le relief sont différents de chez nous. Il y a beaucoup plus de pentes, des étendues énormes et la rapidité d’évolution du feu est très rapide avec une accélération du feu. Entre les températures, le relief et l’hygrométrie basse, on a des feux qui deviennent catastrophiques rapidement. »
Les interventions consistent ainsi « à traiter assez rapidement les fumerolles qui peuvent redevenir des départs de feu ». Une expérience du terrain qui n’est pas nouvelle pour le groupe de pompiers. « On était déjà venus l’année dernière dans l’Aude, et chez nous, on est intervenus sur pas mal de feux, notamment en 2017 qui a été une année assez chargée également chez nous », détaille Stéphane Gherardi. « On n’a pas que des débutants dans le groupe, c'est des gens qui sont assez aguerris sur les feux. Et on s’attendait à ce genre d’étendue avec les parcours des feux de l’an dernier dans l’Aude aussi. »
Au-delà de l’expérience des équipes engagées, cette intervention repose aussi sur une mobilisation interrégionale importante. Les sapeurs-pompiers corses soulignent la coordination avec les différents renforts venus du continent. « On a rencontré des collègues des Bouches-du-Rhône, du Var… Il y a quand même pas mal de colonnes en renfort qui sont venues de toute la région du sud de la France. » Si l’incendie reste sous surveillance et n’est pas encore fixé, la situation semble favorable sur le secteur d’intervention des pompiers corses. « Ça nous semble quand même en bonne voie : depuis le début d'après-midi, on n'a plus aucune reprise de ce qu'on a traité toute la matinée. »
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