Incendies dans le sud de la France : 23 sapeurs-pompiers de Haute-Corse envoyés en renfort sur le continent

Alors que plusieurs incendies sont actuellement en cours dans le sud de France, et notamment dans les Pyrénées-Orientales, où le feu a déjà parcouru plus de 4 600 hectares depuis samedi et où plus de 10 000 personnes ont dû être évacuées, le Service d’Incendie et de Secours (SIS) de la Haute-Corse a engagé un détachement de 23 sapeurs-pompiers pour venir en appui des 700 pompiers déjà mobilisés sur les incendies du département.





En accord avec Véronique Deprez-Boudier, préfète de Haute-Corse, 17 sapeurs-pompiers, quatre camions-citernes de grande capacité, d’une contenance de 11 000 et 13 000 litres, ainsi que trois véhicules légers tout-terrain ont quitté le port de L’Île-Rousse dimanche soir vers 18 heures après regroupement à Ponte-Leccia pour venir en appui des départements confrontés à des feux d’une extrême violence. Lundi matin, six sapeurs-pompiers et les deux engins lourds de pénétration du SIS de Haute-Corse ont embarqué au départ de Bastia pour rejoindre leurs collègues sur le continent. Ils seront engagés en renfort sur les incendies.





Pour le SIS de Haute-Corse, l’objectif est d’envoyer « des moyens d’exception et des engins que les autres départements n’ont pas » pour lutter contre les importants feux de forêts dans les Pyrénées-Orientales. Déjà engagés lors des incendies dans l’Aude l’année dernière, ils sont une nouvelle fois sollicités « pour renforcer le dispositif national face à des feux d’une intensité exceptionnelle ». Les engins chenillés sont en effet capables d’évoluer sur des terrains inaccessibles, offrant ainsi une capacité d’intervention précieuse dans les zones les plus difficiles d’accès. De plus, ils permettent de lutter contre la propagation du feu grâce à une cuve embarquée de 4 000 litres d’eau et une tourelle équipée d’un canon à eau.





Cette mobilisation de sapeurs-pompiers corses s’inscrit dans le cadre de la solidarité nationale entre services d’incendie et de secours. Elle est notamment rendue possible grâce au pacte capacitaire, un dispositif financé par l’État qui permet de renforcer les moyens opérationnels des SIS. Dans un communiqué, le SIS de Haute-Corse a souligné sa fierté de pouvoir venir en appui des départements confrontés à des feux d'une extrême violence. Le président du conseil d'administration du SIS de Haute-Corse, Hyacinthe Vanni, ainsi que l'ensemble des élus du CASIS, ont adressé leurs encouragements aux personnels engagés. « Nous savons pouvoir compter sur leur professionnalisme et leur expérience pour faire face à ce type de sinistre », souligne le président, en adressant ses vœux de réussite et de prudence aux équipes. Un message de soutien est également adressé à l'ensemble du détachement : « C'est toute la Corse qui vous soutient dans cette mission de lutte contre les feux. Fate attenti a voi, seremu tutti a fianca a voi. »



Ce lundi soir, après une journée passée sur le terrain, le SIS de Haute-Corse indique que les sapeurs-pompiers, « engagés au profit du secteur avant sous secteur Rodès, ont effectué du traitement résiduel, des protections d'animaux et une attaque ». « Le chantier est très vaste, le groupe est extrêmement impliqué dans toutes les tâches qui nous sont confiées. » Ils affirment néanmoins que « sur place, le préjudice est énorme sur les biens, notamment avec des nombreuses habitations détruites », le feu n'étant à cette heure toujours pas fixé.

