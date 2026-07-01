Haute-Corse : deux incendies se déclarent à Olmeta-di-Tuda et Biguglia
Léana Serve le Lundi 6 Juillet 2026 à 17:11
Deux incendies se sont déclarés ce lundi en Haute-Corse. Le premier a été signalé peu après 14 heures en bord de route sur la commune d'Olmeta-di-Tuda et a parcouru 5 000 m2 de végétation. Trois camions incendie des centres de secours de Saint-Florent, Bastia et Lucciana ont été mobilisés. Le second a eu lieu à Biguglia, où les pompiers de Bastia ont été sollicités pour deux mises à feu dans une zone urbanisée vers 14h30. Le sinistre a parcouru 5 000 m2 et a été maitrisé par deux camions incendie des pompiers de Bastia.
À Olmeta-di-Tuda (SIS 2B)