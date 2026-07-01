Ajaccio : Un homme toujours dans le coma après une altercation sur le cours Napoléon

C’est une altercation qui a très mal tourné. Ainsi que nous le relations dans nos colonnes hier, un homme d’une trentaine d’années a été grièvement blessé suite à une rixe qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi à Ajaccio.
Dans un communiqué diffusé à la presse ce lundi, le parquet précise les circonstances des faits, dévoilant que vers 1 heures, « deux jeunes filles étaient importunées sur le cours Napoléon par un individu (la victime) », et que l’une d’entre elles a alors demandé de l’aide par téléphone à un ami, avant que ce dernier n’arrive sur place accompagné par deux autres amis.
« L’un d’entre eux, majeur, donnait un coup à l’individu qui chutait lourdement à terre. Les trois personnes quittaient les lieux alors que la victime était inanimée sur le trottoir », poursuit le parquet en indiquant que la victime est toujours dans le coma avec un pronostic vital engagé en ce début de semaine.
Dès samedi, une enquête a été ouverte et confiée à la DCOS du chef de violences aggravées ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Dimanche, une information judiciaire a également été ouverte à l’encontre d’un majeur du chef de violences ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et non-assistance à personne en danger. Ce dernier a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction.
Dans un communiqué diffusé à la presse ce lundi, le parquet précise les circonstances des faits, dévoilant que vers 1 heures, « deux jeunes filles étaient importunées sur le cours Napoléon par un individu (la victime) », et que l’une d’entre elles a alors demandé de l’aide par téléphone à un ami, avant que ce dernier n’arrive sur place accompagné par deux autres amis.
« L’un d’entre eux, majeur, donnait un coup à l’individu qui chutait lourdement à terre. Les trois personnes quittaient les lieux alors que la victime était inanimée sur le trottoir », poursuit le parquet en indiquant que la victime est toujours dans le coma avec un pronostic vital engagé en ce début de semaine.
Dès samedi, une enquête a été ouverte et confiée à la DCOS du chef de violences aggravées ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Dimanche, une information judiciaire a également été ouverte à l’encontre d’un majeur du chef de violences ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et non-assistance à personne en danger. Ce dernier a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction.
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