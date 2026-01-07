Programme d'animations du réseau des médiathèques d’Ajaccio du vendredi 26 et du samedi 27 juin

MEDIATHEQUE DES CANNES

- samedi 27 juin à 10h30 : Ciné des tout-petits - 2/7 ans

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30

MEDIATHEQUE DES CANNES "ATELIERS NUMERIQUES"

- vendredi 26 juin à 10h30 : "Fourre-tout numérique" une demande numérique ? RDV dans votre médiathèque pour trouver la meilleure solution - Public débutant

- samedi 27 juin à 14h : "Ciné Geek" - Intergénérationnel

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30

MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Défi lecture du mois de juin "Lire un livre oublié" - Public adulte

- durant tout le mois de juin : Ciné-Club "Réserve ta séance" - Tout public

- durant tout le mois de juin : table thématique des meilleurs films de vacances - Tout public

- vendredi 26 juin à 17h15 : Book Club jeunesse - 8/12 ans

- samedi 27 juin à 10h : initiation au tricot et au crochet - Public ado/adulte

- samedi 27 juin à 14h : projection jeunesse pour fêter les vacances d'été qui approchent ! - 7 ans +

- samedi 27 juin à 16h : "Le rendez-vous littéraire du mois, Les femmes dans le théâtre" animé par Raphael Lahlou - Public ado/adulte

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40

MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - ESPACE MULTIMEDIA

- vendredi 26 juin à 10h30 : Initiation informatique pour adultes et séniors

- vendredi 26 juin à 13h30 : Renforcement informatique pour adultes et séniors

- samedi 27 juin à 10h30 : VR : découverte des Dolomites avec Google Earth - Public adulte

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40

MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- vendredi 26 juin à 20h45 : Ciné-Club, cycle Belmondo - Public adulte

- samedi 27 juin à 13h : atelier jeu de cartes "Magics : initiation et perfectionnement" animé par Florian et Jean-Paul - 16 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- vendredi 26 juin à 17h : session Lego animé par Didier - Public adulte

- samedi 27 juin à 14h : session Lego animé par Didier - 8 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50

