Organisée par l'association Claude Papi, la 8e édition du Challenge éponyme, réservée aux U13 sur du football à onze, regroupera 20 équipes au stade du Pruneddu ce week-end.



Le coup d'envoi de la première rencontre sera donné ce vendredi à 16 heures. Trois jours de fête du ballon rond suivront avec en point d'orgue la finale dimanche après-midi.



Avant cela cette version 206 réserve de véritables affiches de Ligue 1, avec entre autres l'OM et Monaco.



Pour les formations insulaires il s'agira de démontrer, en cette occasion, que le football corse ne cesse de progresser dans le cadre de cette compétition de haut niveau.



Pour rappel le FC Nantes vainqueur en 2025, seule équipe à avoir remporté trois fois le Trophée, remettra son titre en jeu. Des Nantais qui avaient succédé à l'Olympique de Marseille lauréat en 2023 et 2024

Voici les compositions des quatre poules du 8e Challenge Claude Papi :