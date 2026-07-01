Quels ont été les prénoms les plus donnés en Corse en 2025 ?

Chaque année, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dévoile le classement des prénoms les plus donnés aux nouveau-nés en France. Un palmarès qui permet de suivre l’évolution des tendances selon les territoires, entre grands classiques qui traversent les générations et nouveaux prénoms qui séduisent les jeunes parents. En Corse, les choix évoluent aussi d’une année sur l’autre. Après Livia, qui occupait la première place du classement en 2024, c’est Alba qui arrive en tête des prénoms féminins les plus donnés en 2025, avec 20 naissances. Chez les garçons, Gabriel conserve sa popularité et figure une nouvelle fois parmi les prénoms les plus attribués. Il partage toutefois cette année la première place avec Andria, Andrea et Ange, qui comptent eux aussi 20 naissances chacun.





Des choix différents selon les régions





Au niveau national, le palmarès évolue également. Après avoir occupé la deuxième place du classement en 2024 derrière Alba, c’est Louise qui devient le prénom féminin le plus donné en France en 2025. Elle est suivie de Jade, Ambre, Alma, Alba, Rose, Emma, Romy, Adèle et Alice. Chez les garçons, Gabriel conserve sa première place. Il est suivi de Noah, Léo, Raphaël, Louis, Jules, Arthur, Léon, Adam et Maël.





Si le classement national donne une tendance générale, les préférences des parents peuvent fortement varier d’une région à l’autre. Selon les territoires, certains prénoms apparaissent davantage dans les classements locaux, à l’image des territoires d’Outre-mer où Luna et Inaya arrivent en tête des prénoms les plus donnés aux filles, mais également de la Bretagne, où Malo a été le prénom le plus donné aux garçons en 2025.

