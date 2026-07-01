Cervioni- Les Ghjurnate de l'Adecec célèbrent la danse traditionnelle en Méditerranée

Organisées chaque année depuis les années 80, les Ghjurnate se tiennent pour la première fois sur deux jours cette année. Le thème de la danse traditionnelle est né d'une rencontre. "Diana di l'Alba demandait à participer aux journées. On s'est dit qu'il fallait que la journée colle à ce qu'offre ce groupe, et l'idée du bal traditionnel nous est venue", raconte Corinne Champier. L'association a donné une dimension méditerranéenne à l'événement en invitant une association italienne spécialisée dans la pizzica, cette danse traditionnelle du sud de l'Italie. D'où le titre, "Da u quadrigliu à a pizzica".



Concrètement, les deux après-midis débuteront par des conférences, avant des ateliers d'apprentissage animés par l'association italienne pour la pizzica et par des associations corses pour le quadrille et les danses populaires. Les soirées se clôtureront par les concerts gratuits d'Eppò et de Diana di l'Alba au couvent Saint-François, deux groupes propices à la danse et à l'animation. "On est vraiment dans le fil de la transmission de la tradition populaire, explique la directrice. On espère que beaucoup de gens viendront apprendre sur ces danses et sur les instruments corses, intimement liés à la culture du bal en Corse."