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Incendie à Biguglia : 100 hectares parcourus, le feu reste actif sur un secteur


La rédaction le Dimanche 26 Juillet 2026 à 09:45

L'incendie qui s'est déclaré sur le territoire de la commune de Biguglia mobilise toujours d'importants moyens de secours ce samedi matin. Selon le point de situation communiqué à 10 heures, le feu reste actif sur la lisière située côté Biguglia, tandis que la situation s'améliore sur le secteur de Furiani



(Photos Hyacinthe Sambroni)
(Photos Hyacinthe Sambroni)
Les opérations de lutte contre l'incendie se poursuivent avec 130 sapeurs-pompiers engagés au sol. Ils sont appuyés par deux avions bombardiers d'eau en cours d'arrivée sur la zone afin de renforcer les moyens aériens.
À ce stade, le sinistre a parcouru environ 100 hectares de végétation. Les autorités indiquent qu'aucune habitation n'est actuellement menacée.


Sur le front situé côté Furiani, les secours sont engagés dans des opérations de stabilisation, avec une évolution jugée favorable. En revanche, la lisière côté Biguglia demeure active et concentre les efforts des équipes mobilisées.


Les conditions météorologiques restent un facteur de vigilance. Aucun épisode pluvieux n'a été enregistré au cours de la nuit et un vent d'ouest modéré est annoncé pour la journée, des conditions susceptibles d'influencer l'évolution du feu.





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