Incendie à Biguglia : 100 hectares parcourus, le feu reste actif sur un secteur

Les opérations de lutte contre l'incendie se poursuivent avec 130 sapeurs-pompiers engagés au sol. Ils sont appuyés par deux avions bombardiers d'eau en cours d'arrivée sur la zone afin de renforcer les moyens aériens.

À ce stade, le sinistre a parcouru environ 100 hectares de végétation. Les autorités indiquent qu'aucune habitation n'est actuellement menacée.





Sur le front situé côté Furiani, les secours sont engagés dans des opérations de stabilisation, avec une évolution jugée favorable. En revanche, la lisière côté Biguglia demeure active et concentre les efforts des équipes mobilisées.





Les conditions météorologiques restent un facteur de vigilance. Aucun épisode pluvieux n'a été enregistré au cours de la nuit et un vent d'ouest modéré est annoncé pour la journée, des conditions susceptibles d'influencer l'évolution du feu.